珠海航展｜空對空導彈PL-15E出口型號首次亮相　射程140公里以上

第十三屆珠海航展周二（28日）開幕，中國軍事自媒體「樞密院十號」披露，在航空工業展館空中打擊分展區，空對空導彈PL-15E的出口型號首次亮相，可以看到全比例模型。



報道介紹，在2018年的珠海航展上，殲-20突然亮出彈艙的動作驚艷全場，當中的新型空對空導彈PL-15和PL-10因此名聲大振，被稱為是殲-20的「御用武器」。報道稱，PL-15E此前從未公布過詳細性能數據，「E」是代表出口型號，「它相對於SD-10A中距空空飛彈，射程增加超過一倍，是空對空作戰的利器」。報道續指，SD-10A中距空空飛彈的射程為70公里，換言之PL-15E的射程將在140公里以上，屬於遠程空對空導彈。

而現場介紹牌上的資料則稱，PL-15E長3995毫米、重量小於210公斤，最大射程為145公里。為實現遙遠距離的精確打擊，PL-15E採用捷聯慣導/北斗衛星組合+雙向數據鏈修正+主動雷達末制導的複合制導模式。

不過，美國「全球安全」網站此前曾稱，解放軍空軍自用的PL-15遠程空對空導彈射程在150公里以上，甚至可能遠達200至300公里，並具有主動雷達制導和超視距作戰能力，可以裝備在殲-10C、殲-16以及殲-20上。報道認為，如果西方的猜測為真，顯然出口版本的PL-15E的射程「打了折扣」。