孟晚舟回國｜青年學生送花感謝政府營救　外交部辦公室成「花海」

當地時間9月24日，華為副董事長孟晚舟結束了在加拿大溫哥華近三年的軟禁生活，重獲自由，並乘坐國航包機返抵中國。

在北京，外交部發言人華春瑩在周一（27日）舉行的例行記者會上表示，許多青年學生為表達政府營救孟晚舟回國的感謝，連日來自發地到外交部門口送花，「現在外交部發言人辦公室裡面，成為了美麗鮮花的海洋」。「外交部發言人辦公室」官方微博亦發文表示感謝，並呼籲「大家不要再來送花了」。



外交部接連兩天建議「不要再來送花了」。（微博@外交部發言人辦公室）

據「外交部發言人辦公室」消息，連日來，許多青年學生自發專程來到外交部送上鮮花和感言，表達對中國政府營救華為首席財務官孟晚舟女士回國的感謝，表示為祖國感到驕傲和自豪。

外交部發言人華春瑩在27日舉行的例行記者會上亦表示，現在外交部發言人辦公室成為美麗鮮花的海洋。「我和同事們都非常感動。這些花代表了中國人民對黨和政府有能力堅決維護中國公民和中國企業合法權益的由衷支持和肯定，反映了中國人民的民心、民意。」

「我想借此機會對所有關心和支持孟晚舟女士的朋友們說聲感謝，對所有關心和支持中國外交的朋友們道聲深深的感謝！」華春瑩說。

外交部發言人辦公室27日也在微博中發文再次感謝大家對祖國外交工作的支持和對外交人員的鼓勵，並表示：「真誠地建議大家不要再來送花了，歡迎大家繼續通過留言方式分享心聲。」

及至周二（28日），外交部發言人辦公室官方微博再度發文稱，「鮮花悉收，感謝好意」，再次「建議不要再來送花」。

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據了解，中國外交部如今「圈粉」無數，但在10年前，卻是另一番情景。當時，曾有人給外交部寄鈣片，言下之意是，他們在有些問題上表態太「軟」，需要「補補鈣」，強硬起來。而當時的老百姓之所以有這樣的感受，一方面是外交部一度比較神秘高冷，大眾對其了解甚少。另一方面，也與當時中國奉行的外交策略有關。近年來，隨着中國外交從「韜光養晦」轉向「積極作為」，中國外交發言人的表態，也愈發自信果敢。