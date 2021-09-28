《中國的全面小康》白皮書出爐　發改委：完善再分配加大稅收調節

周二（28日），國務院新聞辦公室發表《中國的全面小康》白皮書，指出中國的全面小康，是全體人民共同享有發展成果的小康，體現了實現共同富裕的社會主義本質要求。

而針對目前中國的貧富差距有多大？國家會針對控制、縮小貧富差距作出怎樣舉措時，國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉喆表示，堅持發展是第一要務。



寧吉喆表示，中國全面建成小康社會的進程，是貧困現像不斷減少的過程，也是人民日益富裕起來的進程。（中新社）

28日，國新辦舉行《中國的全面小康》白皮書記者會，寧吉喆表示，中國全面建成小康社會的進程，是貧困現像不斷減少的過程，也是人民日益富裕起來的進程。雖然存在貧富差距，但城鄉、地區和不同群體居民收入差距總體上趨於縮小。

至於國家會怎樣控制、縮小貧富差距？寧吉喆指，一是城鄉之間居民收入差距持續縮小；二是地區之間居民收入差距逐年下降；三是不同群體之間居民收入差距總體縮小；四是基本公共服務均等化加快推進。

寧吉喆表示，「十四五」時期，進一步控制和縮小貧富差距，既要做大蛋糕，又要分好蛋糕，要堅持發展是第一要務，通過發展經濟、辛勤勞動、擴大就業增加居民收入，同時堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，提高勞動報酬在初次分配中的比重，健全工資合理增長機制，著力提高低收入群體的收入，擴大中等收入群體；完善按要素分配政策制度，增加中低收入群體的要素收入；完善再分配機制，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度和精準性；發揮第三次分配的作用，發展慈善事業；構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，促進社會公平正義，促進人的全面發展，使全體人民朝著共同富裕目標紮實邁進。