央行對房地產提「兩個維護」　專家：對首次置業等增加信貸投放

中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會於9月24日在北京召開。會議首次提及房地產，明確「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。

有專家表示，央行提出「維護住房消費者的合法權益」，意味著對於首次置業、「賣一買一」改善型需求，未來的信貸投放會增加，並縮短放貸周期。



國務院主辦《經濟日報》早前發表評論文章指，對於剛需群體的真實買樓需求，調控政策還要更加「友好」，渠道應進一步拓寬。（新華社）

內媒《澎湃新聞》報道指，在央行官網披露的從2009年第一季度至今的所有央行貨幣政策季度例會的新聞稿中，這是「房地產」首次被提及。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次政策表述應該是一個相對籠統的概括。分解來看，包括兩種合法權益。第一、正常的置業合同簽約後，信貸應該及時跟進，而不是拖沓。這種情況近期非常明顯。各地信貸政策收緊後，一些在途交易合同面臨影響，信貸審批不及時，導致合法置業權益受損害。

第二、鑒於近期房企債務問題較多，樓盤有爛尾的可能，要保障住房的及時交付。否則一邊償還貸款，一邊又承受爛尾的風險，這對於置業者是不公平的。所以要求房企保障住房的及時竣工和交付，保障按揭貸款置業者的合法權益。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則指，目前，無論新樓、二手樓，貸款一律收緊，很多銀行的二手樓貸款甚至停了，造成「賣一買一」改善型需求釋放受阻，樓市交易量快速下行，二手樓樓價出現下跌，市場可能明顯或大幅波動。

李宇嘉指出，保持樓市穩定，支持合理需求，必然要金融資源跟上。因此央行提出「維護住房消費者的合法權益」，意味著對首次置業、「賣一買一」改善型需求，未來的信貸投放會增加，並縮短放貸周期，利率再上升的概率不大了。