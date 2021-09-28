限電｜泉州要求機關單位停開三樓以下電梯　除服務窗口外關閉冷氣

近期內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。

福建泉州市今日（28日）發公告，要求全市各級黨政機關、事業單位停開辦公場所三層樓以下電梯；除辦事服務窗口外，全部關閉冷氣，做好通風。



泉州市的公告指，當前泉州市已對工業企業實施了較大規模的有序用電。為確保電力供應安全，倡議全社會共克時艱，共同開展錯峰用電、節約用電工作。

公告要求全市各級黨政機關、事業單位嚴格控制辦公樓裝飾景觀照明；停開辦公場所三層樓以下電梯，提倡高層建築電梯分段運行或隔層停開；除辦事服務窗口外，全部關閉冷氣，做好通風；充分利用自然光照明，合理使用照明燈具，盡可能減少照明數量和時間。

此外，公告又要求各商業體的冷氣設置溫度不低於26℃；中央冷氣主機上午晚開一小時，晚上早關一小時；縮短廣告、景觀燈亮燈時間或減少亮燈區域，在用電高峰時段減少使用或停用大功率用電設備和非必要照明燈具。走廊、樓道等公共區域照明做到「隨走隨關」。

福建宣布將啟動階段性有序用電。（中新網）

福建疫情地區不實施「有序用電」

福建方面，《福建日報》報道指，9月28日起，福建將啟動階段性有序用電，全力以赴保民生、保抗「疫」、保發展、保安全。

此次有序用電工作的原則包括「缺口多少、錯峰多少」，綜合考慮全省電網負荷、用戶用電負荷等因素，安排彌補電力電量缺口並留有適當裕度有序用電資源。

其次，此次有序用電工作的原則又包括「有保有限、影響最小化」 ：實施有序用電措施時，通過採取錯峰、避峰用電等措施，不是拉閘停電，確保居民生活及其他重要電力用戶的正常用電，首先限制高耗能工業行業、景觀照明用電，減少有序用電對經濟發展的影響。

報道又指，根據各地的產業結構及實際情況，本次原則上對產業結構調整目錄中淘汰類、限制類企業，可中斷生產的高耗能企業等工業用戶實施有序用電。

此外，對於受疫情影響相對較大的廈門、莆田等有關區域，在疫情解除前不實施有序用電。