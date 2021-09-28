內地限電｜專家：煤炭價格上漲致發電廠不積極發電　應提高電價

近期內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。

對於這一輪限電，廈門大學管理學院特聘教授、中國能源政策研究院院長林伯強接受內媒採訪時分析，一方面是因為電力需求增長過快導致的供給相對不足，另一方面也受到「雙控政策」（實施能源消耗總量和強度雙控）和電煤價格上漲的影響。



廈門大學管理學院特聘教授、中國能源政策研究院院長林伯強。（《界面新聞》）

《界面新聞》27日報道指，林伯強表示，「往年全年用電量增長幅度為6%左右，今年預計要到12%，一些地方的電網或者是電力調配，通常應對的都是比較溫和的增長，現在就會出現應付不過來的問題」。

林伯強又指，限電也可能與「雙控政策」有關，「就要到年底了，地方政府都得要考慮一下」。林伯強提到，由於煤炭價格上漲過快，電價與煤價處於倒掛狀態，導致發電廠面臨很大的壓力，很難繼續積極地發電。

他認為，從長遠來看，應按市場供應成本來改革電價，「小步走、慢慢來」，從根本上起到減排降耗的作用，「如果不上漲的話，碳中和的成本誰來承擔，又怎麼能起到抑制上游高耗能產業的作用？」

對於拉閘限電的持續時間，林伯強表示不用特別擔心。他表示：「（拉閘限電）是周期性的，用電量也不是每年都會這麼高，只是這次忽然增長，所以各地才沒有準備，但以往也都是一段時間後就會緩解」。