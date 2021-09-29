內地疫情｜增13宗感染個案黑龍江佔10宗　哈爾濱對多名幹部問責

福建及黑龍江出現新冠肺炎本土疫情，據國家衛健委，昨日（28日）內地共新增13宗本土感染個案，其中11宗本土確診，黑龍江佔8宗，福建佔3宗。

此外，內地新增本土無症狀感染者2宗，均在黑龍江。



本土確診方面，黑龍江佔8宗，均在哈爾濱市；福建3宗，均在廈門市。本土無症狀感染者方面，2宗均在黑龍江，其中哈爾濱市1宗、綏化市1宗。

28日，哈爾濱市政府新聞辦公室通報疫情防控總體情況。哈爾濱市疾控中心主任助理王艷表示，本次疫情從流行病學調查看，主要有以下三個特點：病例發現時均處於發病早期；本次疫情感染來源不清楚，通過多場婚禮婚宴、多人共同遊戲、共同居住、多次聚餐等感染後造成傳播，這些活動場所多為相對密閉空間，但目前看感染者之間存在比較明確的流行病學關聯；病毒傳播速度非常快，傳播能力很強。

哈爾濱追責問責多名黨員幹部

此外，哈爾濱28日就疫情問題追責問責多名黨員幹部，指松北區、巴彥縣個別黨員幹部對疫情防控工作重視不夠、準備不足，對隔離轉運人員管控不到位，給疫情防控帶來安全隱患。

通報指，松北區疫情防控指揮部副總指揮、政府副區長丁偉，區疫情防控指揮部流調溯源組副組長、區疾控中心幹部楊紅霞，巴彥縣疫情防控指揮部副總指揮、縣委常委、政法委書記李彥國等人受到批評教育處理及黨內警告處分等。