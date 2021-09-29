央行對房地產提「兩個維護」　官媒：房貸政策最嚴時期或已過去

中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會於9月24日在北京召開。會議首次提及房地產，明確「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」。

據國家住房和城鄉建設部主管的《中國房地產報》28日（周二）報道，在不少業內人士看來，此次例會或意味著房地產信貸政策最嚴時期已過去，接下來政策將有保有壓，不是全面收緊。

報道又引述專家稱，央行表態應該也代表官方態度，即「保房不保企」。



國務院主辦《經濟日報》早前發表評論文章指，對於剛需群體的真實買樓需求，調控政策還要更加「友好」，渠道應進一步拓寬。（新華社）

民生銀行研究院分析師王靜文稱，此次例會專門提及房地產，與以恒大為代表的房企債務風險加劇有關。部分房企由於風格過於激進、槓桿率偏高，在房地產市場持續下行、「三道紅線+兩個上限」重壓之下面臨資金鏈斷裂風險，市場一度擔心會醞釀成下一個「雷曼事件」，引發系統性金融風險，所以央行借這次例會專門就房地產問題進行了表態。

王靜文指，央行表態應該也代表了官方態度，即「保房不保企」：儘量協調資源保證期房如期交付，維護住房消費者的合法權益，但相關公司和金融機構也要付出相應代價，通過市場出清維護市場健康發展，同時央行也會發揮最後貸款人功能，避免出現系統性金融風險。

有分析認為，這一輪樓市低迷最關鍵因素就是個人房貸收緊。報道指，就在此次央行例會之前，就有種種跡象預示著，似乎房地產政策層面開始有了鬆動。例如在9月25日，中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川表示，住房貸款可能也是一個非常重要的具有再分配功能的金融工具業務。

報道引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，在促進共同富裕道路上，能否獲得額度實足的利率較低的金融資源，是再分配的一個重要手段。貧富差距擴大，一個主要原因在於有的人獲得了更多的金融資源，撬動了樓市資產，實現了更高收入增長；另一部分人則由於無法獲得金融資源，就難以獲得資產收入。保持樓市穩定，支持合理需求，必然要求金融資源跟上。

報道又引述明明債券研究團隊分析稱，房地產政策不排除邊際調整可能，但更大概率也是以支持首套剛需為主要方向。