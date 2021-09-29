珠海航展｜運-20用上兩型國產引擎　軍企談轟-20稱「等通知」

中國最新一屆珠海航展於9月28日至10月3日在廣東珠海舉行。現場傳來運-20運輸機與轟-20隱形轟炸機的最新消息。



綜合媒體9月29日報道，在珠海航展現場，在回答「鯤鵬」運-20何時裝上「中國心」問題時，運-20總設計師唐長紅表示，運-20已經有了「中國心」，中國不但有自主研製的引擎，而且還是兩型，目前都在試飛中，進展順利。

唐長紅還透露，運-20換了「中國心」後能力更強大。緊接着，中國軍工企業「航空工業」官微發文指「接着奏樂接着舞，酒桶可以A四下。國產純正風味酒桶，絲滑」，並配圖運-20機翼下掛有四個「酒桶」。

渦扇-20測試照（點擊大圖瀏覽）：

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實際上，唐長紅所說的兩型國產引擎，應該是渦扇-20引擎和渦扇-18引擎。渦扇-20是瀋陽引擎設計研究所（606所）負責研製，是中國首款配備全權數字引擎控制系統的渦扇引擎，推力約為140kN至160kN。2020年11月23日，編號7810的運-20安裝4發渦扇-20完成首飛。

渦扇-18是中國航發成都引擎公司仿造自俄製D-30KP-2的一款大涵道比渦扇引擎，最大推力約為120kN，2014年完成測試，較原版輕300公斤，推力提高0.7噸，推重比提高5.5%，油耗下降兩成。渦扇-18主要應用於運-20和轟-6K轟炸機。

渦扇-20配備運-20測試（點擊大圖瀏覽）：

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此外，唐長紅還提到，運-20可以作為加油機平台。而據消息，運-20加油機量產機已在解放軍中部戰區所屬部隊列裝，編號20241。而近期，也有網民拍到運-20加油機與殲-16合練的畫面。運-20加油機以軟管受油為主。

運-20加油機飛行照（點擊大圖瀏覽）：

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中國空軍新聞發言人申進科大校9月29日航展現場表示，運-20已經配有女飛行員。

在運-20外，中國網民最為關心的轟-20隱形轟炸機此次並未出現在航展上，甚至連模型也沒有。在被問及下一個「20」（暗指轟-20）時，「航空工業」副總經理、中科院院士、殲-20總設計師楊偉笑稱「軍迷想到的事情到最後都能成為現實，最後看吧」。

而「航空工業」官微在楊偉發話後，發話「既然領導都發話了，今天也明人不說暗話，你們特別期待的那個『20』，我們今天給大家一個明確的回覆：等！通！知！」

轟-20想象圖及轟-6系列改型（點擊大圖瀏覽）：

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楊偉在航展現場又指，在戰略打擊能力方面，持續推進轟-6系列飛機改進、改型，初步具備了遠程戰略打擊能力。​​​目前，轟-6最新改型包括轟-6K、轟-6J、轟-6N轟炸機。

其中，轟-6N轟炸機可攜帶空射型號的彈道導彈，在加油機的助力下，憑藉自身6,000公里的作戰半徑，加上彈道導彈3,000公里的射程，戰略打擊半徑可達到9,000公里。