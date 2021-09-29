中國海拔最高百萬千瓦級水電站投產　年減逾2千萬噸二氧化碳排放

周三（29日），世界第二高土石壩、中國海拔最高的百萬千瓦級水電站——雅礱江兩河口水電站正式投產發電，年發電量將達110億千瓦時。

據了解，兩河口水電站位於四川省甘孜藏族自治州雅江縣境內，施工區平均海拔3000米，是中國水電開發向高海拔寒冷地區發展的標誌性工程。



據《澎湃新聞》報道，雅礱江發源於青藏高原巴顏喀拉山南麓，流經四川省甘孜州、涼山州、攀枝花市，幹流全長1571公里，天然落差3830米，是全國規劃的十三大水電基地中的第三名。

鳥瞰雅礱江兩河口水電站大壩。（澎湃新聞）

兩河口水電站自2014年10月開工，2015年11月截流並開始圍堰填築，2020年12月開始下閘蓄水，計劃於2023年工程竣工。該電站核準投資總額664.57億元人民幣，總裝機300萬千瓦，電站庫容達108億立方米，具備多年調節性能。

發電量方面，兩河口水電站年發電量為110億千瓦時，建成後每年能減少原煤消耗1330萬噸，減少二氧化碳排放2130萬噸，相當於少建4座年產400萬噸的大型煤礦。平枯期補償效益增加的年發電量是兩河口水電站自身年發電量的三倍。

此外，根據測算，雅礱江梯級電站全部建成後，雅礱江流域年發電量將達到1500億千瓦時，再加上風電、光電等，雅礱江流域清潔能源基地每年可貢獻清潔電能超2200億千瓦時。屆時，清潔能源將輸往川渝、華東、華中等長江經濟帶覆蓋地區，為沿長江省市經濟發展提供更多能源保障。