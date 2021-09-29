19歲維族美女回應新疆白皮書：希望更多人看到我們真實幸福的生活

國新辦9月26日發表《新疆的人口發展》白皮書指，今日新疆，經濟社會全面發展，社會大局持續穩定，各族人民安居樂業，人口發展均衡健康。所謂新疆「種族滅絕」的欺世謊言，誤導國際輿論，這種用心險惡的圖謀注定不會得逞。

值得關注的是，相關話題「新疆姑娘回應新疆白皮書」周三（29日）登上微博熱搜榜，引人關注。一名19歲維吾爾族女生，以個人經歷發表對白皮書的看法，她稱，「希望更多人看到我們真實又幸福的生活，希望所有的流言都可以煙消雲散。」、「我愛祖國，我愛新疆。」



維吾爾族女生以個人經歷發表對白皮書的看法。（知乎）

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網民「1個小丸子」在社交平台知乎上發表了自己對於白皮書的看法。她說，自己於2002年1月11日出生於「隔壁明珠」新疆石河子市，是一個維吾爾族姑娘。在讀小學時，曾常聽老師說，「在我年輕的時候，這片區域就只是一望無際的蘆葦蕩，而現在變成了我們的操場、科技樓、圖書館。」

到了她上初中時，當地就推行了電子教學，「所有課本都能裝在平板電腦里了。」而到了高中時代，每日需乘坐巴士上學，在遼寧和石河子的援疆互助政策下，小時候悶熱擁擠的巴士變得煥然一新，「不僅嶄新寬敞，而且每一輛車都裝了空調。」

令她感到最幸運的就是，在大學前沒有出過新疆的她，可以在當地學校的各類類興趣課程培訓中接觸到模特兒、拉丁舞、衍紙藝術、毛筆字、鋼琴、手風琴等等。而最終她也成功考上了心中的藝術殿堂上海戲劇學院，從「戈壁明珠」來到了「東方明珠」。

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她又表示，「看著這些年家鄉點點滴滴的改變，我的內心充滿感恩。感恩我能生長在這樣一個和平友愛、夢想成真的時代，感恩我是一個對未來充滿信心的中國人。馬上就是我國建國72周年的日子，感恩無數人的風雨兼程換來了我們今天的國泰民安，希望更多人看到我們真實又幸福的生活，希望所有的流言都可以煙消雲散。」

她最後說，「我愛祖國，我愛新疆。」並希望大家以後有機會到新疆玩，「我的解讀可能比較膚淺，但是真的是我的親身經歷。」