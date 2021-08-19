新疆棉〡H&M中國總公司因質量問題被罰22次　集團第2季營收跌28%

曾因新疆棉事件遭抵制的國際服飾品牌H&M，其中國總公司近日被發現因質量問題遭官方罰高達22次。



近日，海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司北京房山分公司新增行政處罰，處罰事由為銷售的襯衫等產品經檢驗不合格，違反產品質量法相關規定，處罰結果為罰款3.17046萬元（人民幣．下同）。處罰單位為北京市房山區市場監督管理局。

該公司的總公司為H&M關聯公司海恩斯莫里斯（上海）商業有限公司。梳理天眼查可見，目前H&M中國總公司已存在22條行政處罰訊息，處罰總金額146.423797萬元人民幣。

總部在瑞典的H&M曾在2020年發布聲明指新疆存在「強逼勞動」情況，並表示不採購當地的棉花等產品。這份聲明2021年3月被內地官媒挖出後，引發民眾抵制浪潮。

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此前7月1日，H&M集團發布2021年第二季度財報。財報顯示，H&M集團在中國內地銷售額在2021年第二季度，較去年同期相比下降了28%，損失達7400萬美元（約6.07億港元）。有業內人士指出，H&M在中國區業績下滑的直接原因是失去中國消費者的信任，長期將逐步失去中國市場，並逐漸被國產品牌所替代。

周二（17日），美國《華爾街日報》發文，提醒Nike和Adidas「在中國要當心了」，因為中國本土的運動體育品牌正奮起直追，李寧、安踏則是其中典型代表。文章分析稱，李寧和安踏等品牌的優異成績，主要得益於兩個因素，一是政策的支持，二則是受到新疆棉事件的影響。