轉發攝影作品被批「抹黑新疆」　柯達致歉：文案由攝影師提供

近年來，中國新疆人權議題持續在國際社會發酵。日前，美國柯達公司（Kodak）在官方社交平台發布一位法國攝影師關於新疆的攝影作品，配文稱「照片記錄當地人受到的嚴重壓迫」，引發關注，遭中國網民批評「抹黑新疆」。

隨後，柯達悄悄刪除了相關攝影作品，並於周二（20日）就事件發出聲明，稱文案是由攝影師提供，並非柯達撰寫。



「柯達Instagram帳號旨在通過提供一個平台來激發電影媒介的創造力，並不想成為政治評論的平台」，聲明的最後強調說，「瓦克先生所表達的觀點不代表柯達公司的觀點，也沒有被柯達認可，對於帖子可能造成的誤解或冒犯，我們深表歉意」。

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7月15日，柯達在Instagram上發布曾在中國居住11年的攝影師瓦克在新疆拍攝的8張照片，並為其預售的新疆攝影集宣傳背書。柯達並轉發了瓦克為攝影集撰寫的宣傳文案。文案稱，照片記錄當地人受到的嚴重壓迫、捕捉了新疆2016年至2020年的視覺故事，見證了這裏突然陷入奧威爾式的反烏托邦。

瓦克曾在兩個時期多次訪問新疆，第一次是在2016年至2017年，第二次是2019年，分別完成了兩本新疆攝影集，名為《向西進發》（Out West）和《夜色已濃》（The Night is Thick）。這次瓦克新發售的攝影集《塵土》（Dust），較完整地收錄了過去拍攝的關於新疆的影像，很多都出自之前兩個系列。

中國官方多次宣稱新疆人民安居樂業，生活豐富多彩：

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瓦克在柯達轉發的文案中寫道，自己第一次訪疆的初衷，是為了把19世紀美國征服西部的神話，和21世紀的中國神話做類比。他在採訪中，將中國政府開發西部理解為「征服」和「壓迫」，還多次強調，新疆的英文直譯是「新的疆土」（New Frontier）。近年關於他作品的各篇新聞稿，都有批評中國政府「打壓少數民族」的言論。

在引發爭議後，7月19日下午，柯達官方帳號將上述攝影作品刪除。

據悉，瓦克在2006年至2017年期間，在中國做自由攝影師，常住上海。截至目前為止，瓦克本人尚未對此次事件做出任何回應。

值得一提的是，就在柯達為其轉發作品的同一天，瓦克還通過他的個人帳號，分享了即將發售的影集裏的一些照片。他拍下一幢建築，配文「衰朽的新城和過於龐大的政府大樓」，並提醒讀者「新作品集的預售連結在個人簡介裏」。