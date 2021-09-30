內地限電｜稱發電技術突破能量守恆定律　廣西企業道歉：文員寫錯

內地限電波及多地之際，廣西一間企業自稱成功研發一種不需要任何原材料、不受任何外界干擾，且已獲得國家專利的發電技術，其「完全突破了能量守恆定律」。由於挑戰了普遍認識的客觀科學規律，事件隨即引起熱議。周三（29日）下午，企業相關負責人就事件道歉，指涉事文案其實是文員寫錯，「我們本身是搞科研的，這是我們工作做不好，不能怪別人」。



據早前報道，涉事企業名為廣西南寧隆生達發電力科技有限公司，官網顯示其成立於2018年，屬於「國家高科技，國家新能源，高科技企業」，而上述專利發電技術是「一種電容補償式自循環發電系統」，其可在不需要任何原材料、不受任何外界干擾，只利用自身儲存電源起動下，便源源不斷地發電和輸送電，「已經完全突破了能量守恆定律，而是通過電子槓桿和機械槓桿的原理，達到無功補償自循環發電的效果」。

對此，隆盛達的法人葉佔永表示，網上是有些宣傳不當的地方，原因是文員寫錯了，「網上說，我們突破能量守恆，我們不是用這個定律，所以搞錯咯」。他又指，涉事文案本來只是在公司官網上，但不知怎麼就傳出去了，事前他也有檢查，「但是沒見有人說，就不管了，誰知道。現在我們已經改過了」。

葉佔永續指，有關專利還在申請當中，具體內容是「利用槓桿原理，類似四兩撥千斤，超級電容對小電機分放電的時候推高轉速，再通過轉速機減速進行發電。然後通過槓桿原理把電衝到超級電容裡，超級電容充滿後就成為獨立電源，替代發電機發電」。

目前，公司官網已無法進入，葉稱其被暫時關掉。據天眼查APP顯示，隆生達的註冊資本100萬元人民幣，葉佔廣為大股東，持有84%股份，廣西自來電電力股份有限公司則持股10%。然而，該公司參保人數為0人。對此葉佔永稱，公司現有20多人，3人參保，文員還在公司。他再次強調承認錯誤，他們確實失職，又指肯定是他的錯誤更大，因此向全國網友說聲對不起。