內地限電｜官媒指主因是電煤供給短缺　批「大棋論」背離基本常識

近期內地「拉閘限電」波及十多個省份，原因眾說紛紜，甚至有指是「國家在下一盤大棋」，涉及「國際大宗商品定價權爭奪戰」、「國與國之間的金融戰」。

官方傳媒央視新聞發表評論文章，強調所謂「大棋論」遮蔽了電煤供給短缺的基本事實，營造了「為了限產而限電」的既視感和「用電緊張純屬人為設限」的錯位認知，「在亂帶節奏中產生了不小的『低級紅』、『高級黑』的效果」。

文章稱，應在「尊崇常識」驅動下對此類「大棋論」直接果斷地說「不」。



文章表示，近日來「限電停工潮」席捲全國十多個省份，尤其是東北多地，「有熱點必蹭的部分自媒體趁勢又兜售起了所謂的『大棋論』，將限電說成是『國家在下一盤大棋』，稱這背後是『一場國際大宗商品定價權爭奪戰』、『一場國與國之間的金融戰』」。

文章稱，「拉閘限電」的基本事實就是電煤供給短缺。（視覺中國）

文章解釋，「下大棋」思維背後的「深刻大背景」，具體邏輯是由於中國經濟快速回暖，大量海外訂單湧回國內，許多企業擴充生產線，既帶動國外原材料價格上漲，也造成產能過剩，所以國家提前出手，限制產能、反出口企業內卷，「寧可短期不賺錢，也絕不等幾年後被突然撤掉的訂單搞得一地雞毛」。換言之，「拉閘限電」是有電也不讓商用、民用，目的是要打贏這場「金融戰」。

文章直言，事實上是此輪多地限電，主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響。當前國內動力煤、煉焦煤產能明顯收縮，加上煤炭進口量減少，蒙煤通關量偏低，電煤供給短缺明顯。與中國經濟復蘇伴生的高用電需求不匹配。另外，部分地方緊急限電，還跟沒把握好產業升級節奏、沒做好平時能源管理工作、沒跳出運動式減碳窠臼有關。

文章最後稱，說到底，限電動作中沒那麼多「大棋」。渲染陰謀論式的「大棋論」，看似挺能唬人，卻背離了基本常識，也製造了資訊霧霾。