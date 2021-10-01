北京頂級學區房價降400萬亦無人問津　地產經紀：光環漸趨暗淡

教育「雙減」下，隨着北京學區內教育均衡化水平的加速推進，「名校」概念也漸趨淡化。而「學區房」熱度近期明顯降溫，據第一財經報道，北京學區房「入秋轉涼」，有頂級學區降價400萬元（人民幣．下同）也無人問津，有地產經紀更直言其光環正漸趨暗淡。



報道指，位於海淀萬柳的蜂鳥家園小區因「百分百」對口「一流一類」的中關村三小，而素來被視為海淀二手房價的「天花板」，今年上半年曾創下「半年套均漲幅約300萬元」，更一度「無房可售」。惟自7月後，小區掛售房源單價從高位回落。

該區一名地產經紀表示，從總體上來看，房價跌回一年前水平。以相同戶型的房源為例，去年下半年以來，其掛售房源單價升至每平方米14萬至15萬元，今年農曆新年前後，該類房源單價跳漲至逾17萬元，並在3、4月份再度跳漲至每平方米19萬至20萬元的高點。惟與高點相比，如今該房源價值縮水約400萬元。而在業主心理價難以繼續下探，買家預期卻上不來，疊加明年入學政策尚不明朗等因素下，「9月至今，成交不到5套」。

蜂鳥社區位於萬柳的中心地段。（房天下）

相關情況並非孤例，7月初，伴隨北京幼升小入學政策調整，海淀、西城等多區積極落實多校劃片的入學政策，而西城德勝、月壇，海淀萬柳等熱門片區學區房的掛牌價、成交量，自該月以來便迅速下降，西城區鏈家某房產經紀人透露，德勝片區二手房8月成交量減近五成，房價跌近10%。

安居客研究院北部分院首席分析師李震表示，當前北京學區房市場正在帶頭「擠泡沫」，「新老劃斷」、「多校劃片」、「教師輪崗」等教改政策有效抑制去年下半年以來北京二手學區房市場需求、價格集中過熱的現象。但同時，有關政策只是解決了優質資源的再分配問題，惟未解決實質性的資源增量。由於優質教育資源有限且集中於東城、西城和海淀，故房子與學區仍很難完全脫鉤。他認為，泡沫去除後，北京優質學區的房價會維持在一定高位。