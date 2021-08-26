教育雙減｜北京力推幹部教師輪崗交流　有望打破學區房畸形現象？

北京周三（25日）宣布，北京市將在新學期大力推行幹部教師輪崗交流，包括校長、教師兩個方面。

外界關注本次安排能否解決學區房的問題。有專家指出，教師輪崗推行後，自然會帶來周邊環境和資源的相應變化。



幹部教師輪崗交流是甚麼？

北京市將在新學期大力推行幹部教師輪崗交流。校長交流輪崗的對象為公辦學校正、副校長，凡是距離退休時間超過5年，並且在同一所學校任職滿6年的正、副校長原則上應交流輪崗。在教師方面，交流輪崗的對象為公辦學校在編在崗教師，凡是距離退休時間超過5年，並且在同一所學校連續工作6年及以上的教師，原則上均應交流輪崗。

在交流的形式上，包括區域內校長交流輪換、骨幹教師均衡配置、普通教師派位輪崗等。具體做法包括過去以單一學校為孩子提供服務的方式，調整為以學區集團為供給單位；在校際、集團之間，通過雙師課堂等方式將優秀的老師、學科課程和作業布置向薄弱學校和地區輸出，促進教育優質均衡等。

據介紹，北京校長教師輪崗第一批試點區為東城區、密雲區。其中，東城區本學期輪崗幹部教師約2000人。密雲區今年已安排正、副校級幹部輪崗50人，佔符合輪崗交流條件人數的55%，通過幹部交流促使城內優秀幹部向農村學校、城內薄弱學校流動。在今年底前，北京將逐步擴大試點，再啟動6個區的幹部教師輪崗交流試點。

北京市將在新學期大力推行幹部教師輪崗交流。（新華社）

專家：教師輪崗肯定影響家長對學區房的認定

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕介紹，教師輪崗制度對老師的影響較大，因為他們要跨校區或者跨學校到另一間學校任教。在輪崗過程中，會充分考慮老師的感受以及學校的服務質量，還有學生實際獲得之間的關係。

在教師幹部流動過程中，不僅按照教師職稱的高低或榮譽的高低去流轉，亦會根據流轉位置的需求。比如在本次的雙減政策背景下，會更關注學科組、年級組層面上如何發揮作用，因此在人員流轉的挑選過程中，既有骨幹教師、特級教師，也有適合做課後服務、作業研究和考試評價研究等不同崗位的老師，是「因崗因需」來決定調動的比例。

對於未來會否擴張到跨學區輪崗，李奕表示，北京曾經把海淀區、東城區的老師轉到延慶或密雲遠郊區縣，但實際成效並不好，一方面影響了老師的生活、工作的整體質量，另一方面學生和老師的匹配度也未必達到理想的效果。因此，目前跨區域遠程的幹部教師流動，主要採用線上「雙師課堂」形式，依靠本地的老師把城區優質教育資源的服務屬性，通過信息化的手段，指導當地的老師不斷提高辦學水平，從而提高整個教育的服務水平。

對於本次北京大力推行幹部教師輪崗，能否解決學區房的問題，李奕則指，在推行過程當中，家長對教育供給側結構的改革認識，肯定會影響到家長對學校的選擇，對學區房的認定等，相信肯定是帶有化解作用。但推進教師輪崗工作，更加着眼於高質量教育體系的構建，更好地服務於孩子，自然會帶來周邊環境和資源的相應變化。

消息公布後，隨即引起網民熱議。有人指出，幹部教師輪崗令教育資源向平衡化方向發展，打破學區房的畸形現象。當每間學校都有一批名師，家長就不需集中居住於某學校附近，學區房從而降溫；若能夠全面推廣、徹底推行，相信「學區房」的概念會慢慢消失。此外，由於各校之間硬件等方面差別大，來自條件更好的學校教師流向較弱的學校時，教師的工資、福利等都會提高。

除了骨幹教師、特級教師，當局會「因崗因需」決定教師調動的比例，包括課後服務、作業研究和考試評價研究等不同崗位的教師。（新華社）

教師交流輪崗制度推行25年，成效不似預期

實際上，早在1996年，內地已推出教師交流輪崗制度，鼓勵教師從城市到農村，從強校到薄弱學校任教。在2014年，中央規定城鎮學校、優質學校每學年教師交流輪崗的比例，不低於符合交流條件教師總數的10%，其中骨幹教師交流輪崗應不低於交流總數的20%。

然而，教師交流輪崗制度實行25年來，效果並不理想。《21世紀經濟報道》引述北京市一間公辦學校管理人員報道，校方實際掌握了派誰去交流輪崗的權力，有校長為了保護學校的利益，不願讓優質教師外流，而是讓青年教師、與校領導關係不好的教師等邊緣教師出去交流。

同時，不少地方規定城鎮教師輪崗到農村學校可享受農村教師補助。有調查研究顯示，北京某區的鄉村教師崗位生活補助高達每月3000元，加上職業年金、公積金等，該區農村教師的月收入是城鎮教師的兩倍。不過，有農村教師寧願放棄職稱晉升，也不願意去城區學校交流，因此城區教師沒有機會去農村學校。

簡單而言，此前的教師輪崗以自願為原則，往往出於個人發展、職住平衡等因素，通過內部交流競聘等形式實現，因此選擇輪崗的師資有限，難以覆蓋到師資力量較弱的學校，而新規出台，意味教育輪崗將走向制度化、常態化。