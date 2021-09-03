北京天價學區房退潮　價格兩月內直插200萬家長不敢買

內地多地嚴禁炒作學區房，在多校劃片入學政策正式落地、新學期將大力推行幹部教師輪崗交流的北京市，西城區的德勝學區是其中一個受到最大衝擊的學區，一名房產經紀表示，自7月初德勝學區的孩子調劑到其他區域後，德勝學區房的價格在兩個月內降了差不多150萬至200萬元（人民幣．下同）。



據中新經緯報道，擁有多間優質中小學的德勝學區向來受到家長的追捧，價格也位居塔尖位置，然而在調劑的影響下，二手房的價格降幅也最為明顯。據房產經紀李騰稱，德勝學區房的價格降了150萬至200萬元，如一居室之前能賣880萬至950萬元，現在卻是600多萬元，接近700萬；兩居室之前能賣950萬至1050萬，現在卻是800萬至850萬。

即使被視為「香餑餑」的小戶型房源亦不例外，430多呎的一居室降了接近200萬元至約680萬至690萬元，「之前這種落戶一居室，是要搶著買的」。李騰又提供一份8月份德勝學區二手房成交明細顯示，30套房源中成交價低於業主報價數十萬甚至上百萬元的房源亦不在少數。

西城區一處住宅樓。 （中新經緯）

而在西城區展覽路學區，房產經紀郭明表示，此前，屬於普通類小學進步小學周邊的兩居室成交價接近800萬元，現在卻不到700萬元，而相對更優質的展覽路小學，此前周邊兩居室的價格在800萬元以上，現在卻是約770萬至780萬元左右，總價降了數十萬。

另外，今年7、8月西城區二手房的交易量出現萎縮，據中原地產數據研究中心截至8月20日的數據顯示，7、8月西城區二手住房成交量分別為896套、623套，而在3至6月，則分別為1544套、1221套、1001套、1141套，連續4個月過千套。

該現象反映家長們對學區房的擔憂正在加劇，一直有留意北京學區房的劉平表示，現在她買房變得更加猶豫，除了多校劃片，教育輪崗、整頓校外培訓以及對其他行業的監管亦影響了心態，讓她覺得當局對教育改革、實現公平的決心很大，「這個時間點買學區房的話，有點怕高位站崗」。另一位家長張悅原本則計劃賣掉位於石景山區三室一廳的住房，以換一套西城區的兩居室甚至一居室，但她亦決定不再折騰，「別犧牲了生活質量，到頭來孩子也上不了名校，兩頭都落空」。