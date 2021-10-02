內地限電｜上海、湖南等多地允「上網電價」上浮　緩煤炭漲價壓力

內地多地用電緊張、拉閘限電，也讓電價調整備受關注。近期，內蒙古、上海、湖南允許「上網電價」上浮，有專家認為，電力交易價格上浮對緩解目前電力緊張的情況有好處，但後續關於電價和煤炭供應的相關政策都要抓緊跟上。



所謂「上網電價」，通常是指電網向發電企業買電的價格，該價格並不等同於是居民用電價格。而為緩解煤炭價格上漲帶來的壓力，多地均對電價機制進行小幅調整。

例如，湖南省發改委9月27日發布《湖南電力市場燃煤火電交易價格浮動機制試行方案》，提出在確定電力市場交易基準價格的基礎上，引入燃煤火電企業購煤價格作為參數，按一定週期聯動調整交易價格上限，建立與煤炭價格聯動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制。按規定，燃煤火電交易價格跟隨平均到廠煤價進行浮動，但交易價格浮動最高不超過國家規定；若交易價格上浮到最大值仍不能完全疏導火電燃料成本，超出部分的成本將通過延長交易價格上浮時間來進行疏導，時間可以累加。

廣東省發改委亦在9月30日宣布，自10月1日開始拉大峰谷電價差，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25%。另外，內蒙古、寧夏、上海等地區皆陸續宣布允許煤電市場交易電價，在標杆電價基礎上向上浮動，其中在8月底，上海市發改委已發布關於印發《進一步規範本市非電網直供電價格行為工作指引》的通知，規定非電網直供電終端用戶用電價格最大上浮幅度不得超過10%。

內地多地用電緊張讓電價調整備受關注。（中國能源報）

9月29日，國家發改委經濟運行調節局負責人表示，將嚴格落實燃煤發電「基準價+上下浮動」的市場化價格機制，不得不正當地干預市場價格在合理範圍內的正常浮動。

對於相關措施成效，對外經濟貿易大學教授、能源經濟學家董秀成認為，煤炭價格帶來的成本上升需要向下游疏導，不然經濟運行和電力供應方面會出問題；又指當局一直謹慎推動電力市場改革，但居民電價因涉及民生而較為敏感，故工業用電和居民用電改革的方向有異。而就這方面，湖南省發改委此前已表示，電價調整政策不影響居民用電價格；廣東省峰谷分時電價政策與尖峰電價實施範圍亦均不包括居民用戶。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強則認為，電力交易價格上浮對緩解電力緊張是有好處的。不過他表示，解決電力緊張要分為短期和中長期目標，就短期而言，解決如何釋放煤炭產能、讓火電企業有動力去發電這兩個問題才算過關；長期來看，則要從產業結構調整方面入手，如調整高耗能企業，此外還要降低煤電的比重，提高新能源發電的比例。