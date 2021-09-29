內地限電｜冬季用電高峰　發改委回應能源供給：保障民眾溫暖過冬

內地多省分日前限電停產，其中東北的遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，影響當地居民的正常生活。加上冬天將至，引發許多民眾擔憂。



對此，國家發改委提到，今冬預計全國最高用電負荷將逐步攀升，有可能超過今年夏季和去年冬天峰值。但發改委也以六點回應指出，會堅守民生用能保供底線，確保民眾能溫暖過冬。針對氣候寒冷的東北地區，國家發改委也強調資源要向東北「傾斜」。



發改委提到，今年冬季，受經濟穩定增長、取暖用電快速增加等因素影響，預計全國最高用電負荷將逐步攀升，針對保障冬季能源供應，發改委提到，要從六個方面採取措施，確保今冬明春能源穩定供應，確保居民用能安全。

一是多管道增加能源保供資源，依法依規釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣產量。二是發揮好中長期合同「壓艙石」作用，推動發電供熱用煤中長期合同直保全覆蓋，全面簽訂年度和供暖季供氣合同，及早鎖定資源。三是進一步做好有序用能工作，指導地方科學合理制定有序用能方案，完善動態調整機制，切實做到「用戶知情、合同約定」，確保方案可執行「堅守民生用能保供底線，堅決避免壓限居民用能的情況發生」。

四是發揮好能源儲備和應急保障能力的重要作用，五是合理疏導用能成本，而六則是有效控制不合理能源需求。堅決遏制「兩高」(高耗能和高排放)項目不合理用能需求，推動主要耗煤行業節煤限煤。國家發改委強調，今冬明春我國能源供應是有保障的，發改委強調，「我們有資源、有條件、有能力保障人民群眾溫暖過冬」。

冬天的黑龍江省哈爾濱市氣候嚴寒。（中新社）

發改委提到，民生用能占整個供應的比重不高，居民用電占全部用電的不到20%，民生用氣占全部用氣不到50%，有能力、有條件給予全額保障。為保障民生用能供應，很重要的一項措施就是對民生用能實行合同全覆蓋。發改委強調，已組織煤炭企業與發電企業簽訂電煤中長協，實現對發電供熱用煤全覆蓋。並要求各地將燃氣公車、計程車全部納入民生用氣範圍予以保障。

發改委表示，今年冬季全國總裝機將達到24億千瓦左右，同比增加約2億千瓦，有效頂峰負荷將再提高6000萬千瓦以上，頂峰發電能力可以超過12億千瓦以上。國家發改委強調，全國最大發電能力能夠保障最高用電負荷需求，「有信心有能力做好冬季電力保供」。

長春市29日發布倡議書提到，不低於18℃以下減少使用制暖設備，氣候嚴寒的東北地區冬季能源夠不夠供暖引發關注。對此，發改委回應，東北地區天氣嚴寒，採暖季長，居民對採暖要求高，國家發展改革委將強調會同相關部門加大協調力度，「向東北地區傾斜資源，全力保障東北能源運行平穩」。

發改委也強調，要以科學制定「實施有序用電方案」，做到「三個必須堅持」，必須堅持「壓非保民」，嚴格保障民生和重要用戶用電。必須堅持「用戶知情、合同約定」，確保企業對可中斷負荷規模、執行條件等充分瞭解，組織供電企業、使用者、政府主管部門簽訂合同或協定。必須堅持「限電不拉閘」，科學安排有序用電，嚴格落實有序用電，嚴禁「拉閘限電」。

而針對煤炭的供應，發改委回應，煤炭仍是中國目前的主體能源，今年以來受中國經濟持續恢復和國際大宗能源原材料價格上漲影響，煤炭消費超預期增長，供需偏緊。今冬明春採暖季煤炭消費將繼續保持增長，但通過進一步增加產量、增加進口、動用儲備資源和社會庫存，煤炭供應是有保障的。