應急管理部指密室逃脫類場所火災風險高　要求自查自改嚴查嚴管

「密室逃脫」、「劇本殺」等是內地年輕人近年興起的玩意，惟設施的安全問題引來不少關注。

應急管理部消防救援局近日印發兩份針對密室逃脫類場所的火災風險文件，要求從業單位要對照文件自查自改，相關部門、單位亦要嚴查嚴管，確保安全。



消防救援局印發《密室逃脫類場所火災風險指南（試行）》、《密室逃脫類場所火災風險檢查指引（試行）》，當中將密室逃脫類場所定義為「在特定受限空間場景內進行真人逃脫、劇本殺、情景劇類活動的場所」。消防救援局指出，從業單位為了增強「沉浸式」體驗，採用隔斷打造光線昏暗的密閉、狹小空間，大量使用燈光、音響、電子游戲道具等電器設備，大量使用布幡、塑料等可燃裝飾物，火災風險高，一旦起火，極易造成人員傷亡甚至群死群傷。

消防救援局指，密室逃脫類場所火災風險高，一旦起火，極易造成人員傷亡甚至群死群傷。（視覺中國）

據介紹，《密室逃脫類場所火災風險指南（試行）》是從起火風險、人員安全疏散風險、火災蔓延擴大風險三大方面，明確說明密室逃脫類場所的火災風險。《密室逃脫類場所火災風險檢查指引（試行）》則從消防安全管理、火災危險源、重點部位、應急處置能力四大方面，說明開展火災風險檢查的重點內容。

消防救援局要求各地消防救援機構，主動向當地政府做一次專題匯報，推動解決當地密室逃脫類場所突出問題，向社會公開消防安全承諾，落實火災風險分級管控機制，強化消防安全自主管理。同時，要提請政府，會同文旅、住建、公安等部門開展聯合檢查，對密室逃脫類場所對照文件內容開展自知自查自改的工作進行重點抽查，對檢查發現的消防違法行為，依法責令改正，對存在重大隱患，依法采取查封、關停等措施。

消防救援局強調，各地要廣泛開展宣傳警示教育，提示密室逃脫類場所火災風險，提醒群眾關注消防安全，舉報身邊火災隱患，並要將密室逃脫類場所作為高風險場所開展常態化消防監督檢查。