內地潮興解謎推理「劇本殺」　官媒批宣揚暴力靈異會產生心理問題

內地近期興起集角色扮演和情感沉浸於一體的解謎推理類遊戲「劇本殺」，是時下年輕人社交活動的「新寵」。

不過，官方傳媒新華社在周三（22日）發文，稱隨著行業競爭日趨激烈，少數一些商家開始在游戲內容、場景設置等環節宣揚暴力、靈異，以此為商業噱頭吸引年輕人，引發公眾擔憂。



「劇本殺」是時下年輕人社交活動的「新寵」。（新華社客戶端）

報道指出，「劇本殺」在內地相當受歡迎，以在大眾點評網上搜索「劇本殺」為例，截至目前數據顯示，上海地區有超過2000多個相關搜索結果，深圳亦有3000多個。這些「劇本殺」門市其中居於人氣榜前列的均是帶有「沉浸式」實景體驗。有數據更顯示，截至去年底，全國「劇本殺」門市數量有3萬家左右。

報道稱，新華社記者近日陸續實地探訪中部地區一些城市的「沉浸式劇本殺體驗館」。在其中一間門市，實景房被分別裝飾成農房、墳場等。墳場內是血紅色的燈光，裡面擺放著一些道具屍體。在另一間門市，「人魅」、「夜店凶靈」、「瞳靈人」等充滿靈異內容的劇本，是獲得店主重點推薦。

此外，報道亦提到，新華社記者去過的十多間「劇本殺」門市，均未有看到張貼「未成年人不得入內」等提示性告示，「記者調查發現，『劇本殺』是一種新興行業，政府相關部門在監管措施和管理規範等方面還存在漏洞和空白」。

報道最後引述心理專家表示，「劇本殺」的劇本及劇情的引領很重要，需要有正確的價值導向，來給參加者賦以正能量，「心理學上的心理劇、角色扮演等形式，從某種意義上說也是『劇本殺』」。心理專家認為，正能量的「劇本殺」對參與者釋放精神壓力、豐富想像力、加強人際溝通具有積極意義，但如果內容過於恐怖刺激，參與者又沒有一定辨別能力，例如未成年人沉迷其中，反而會造成參與者現實和劇情的角色混淆，產生心理問題。