內地限電｜煤炭漲價「發電就要虧錢」　官媒：冬季大概率供應緊張

9月下旬以來，內地多個省市限電的話題備受關注。在限電的背後，是煤炭價格的高漲。據官媒《中新社》報道，有業內人士受訪時表示，「煤炭價格這麼高，導致火電廠發一度電要虧錢，發的電愈多愈虧，自然就不願意發電。」

報道指，目前冬儲煤行情已經啟動，而新增產能釋放可能還需要時間，冬季用煤大概率還是偏緊。但長期來看，局面是可以扭轉的。



報道引述廣東一間發電企業負責人表示，現在火電每發一度電就要虧損七八分錢（人民幣．下同），如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。業內人士分析，本輪停電、限電的主要原因是供需失衡。一方面，受全國煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前不少省份出現供電緊張局面；另一方面則是用電需求猛增。

報道指，1至8月全社會用電量兩位數增長，供電供熱企業利潤卻在減少，且最主要支出是燃煤成本。從煤炭價格來看，當前中國煤價正處於歷史高位。

廣東各市採取不同的工業限電方案。（中新社）

動力煤價格持續上漲，給以火力發電為主的企業增加了成本。以上市公司京能電力為例，今年上半年營業成本按年增加28%，達95.4億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤按年減少約136%，虧損3億元。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，完全按照煤炭價格走勢提高電價是不可行的，因為電價對經濟和居民生活影響太大。「但是可以電價調一點，煤價壓一壓，找出利潤空間，電廠就可以多發電。但歸根結底，要增加煤炭供給，否則電廠還是買不到。」

林伯強同時表示，在供給方面，中國主要的煤礦企業是國企，因此釋放產能是比較容易的，鼓勵增加產能，這是第一點；需求方面，可以對高耗能產業提出一定限制，比如電解鋁電解銅產業減產限產，減少需求壓力。

內地多地用電緊張讓電價調整備受關注。（中國能源報）

9月30日，中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會也發布通知稱，目前，國內電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。按往年規律，10月中旬是東北地區供暖的日子。在煤炭供應量緊張、部分地區限電的情況下，今冬的供暖和煤電供應怎麼辦？

中金公司認為，今年煤炭供需緊張是多重因素的疊加。往後看，比較核心的關注點是產能是否可以盡快釋放。

報道指，發改委等部委最近出台了一系列文件鼓勵煤炭產能投放，初步見到了效果，8月份的產量環比上升了2100萬噸，對緩解目前的緊張供應局面有幫助。

中金公司指出：「最近發改委要求電廠冬季煤炭的庫存量保持在5-12天之間，也是為了防止某些電廠過度囤煤導致不必要的緊張局面。長期來看，隨著新增產能的投放和需求逐步回到正常的水平，我們認為目前極端供需錯配的局面是可以扭轉的。」