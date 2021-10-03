加強與港澳交通連結　廣東：研究深圳經港珠澳大橋至珠海新通道

近日，廣東省政府於官網發佈《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》全文，當中提到為解決珠江東西兩岸的聯通問題、加強與港澳交通連結，廣東將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用，珠海與澳門之間有望增添新通道。



過去，珠江東西兩岸的聯通問題，一直是廣東的痛點，內媒提到，「既有的過江通道無法滿足跨珠江口日益增長的客貨運需求」。對此，《規劃》提出新的解題之法。《規劃》顯示，為加強與港澳的交通銜接，廣東將研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用，珠海有望再添對接深圳的新通道。該《規劃》亦指出，廣東將建設珠海成為全國性綜合交通樞紐，並研究以鐵路功能為主的伶仃洋通道。

而在「打造國際一流的綜合交通樞紐」章節中寫道，要高標準建設深圳等國際航空樞紐，加強深圳寶安機場與惠州機場快速軌道交通連通，強化惠州機場承擔深圳第二機場功能。

該章節提到，推動廣州、深圳和珠三角樞紐(廣州新)等國際樞紐機場引入高速鐵路、城際鐵路、城市軌道以及高速公路等多種交通方式，其中深圳寶安國際機場在既有深圳地鐵 1 號線、11 號線和穗莞深城際鐵路基礎上，新增引入深圳地鐵 12 號線、20 號線、26 號線以及深大城際鐵路、深茂鐵路，規劃引入廣州至深圳高鐵新通道等。

《中國基金報》指出，目前為承接東岸地區特別是深圳地區的優質資源，珠海正加快推進深珠合作示範區建設。截至9月初，已有46個深圳產業項目落地珠海高新區，總投資達134億元人民幣。

而根據《深圳夢》報道，《發展規劃》中共有130處提及深圳涉及多個重大專案規劃，研究深圳經港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發揮港珠澳大橋作用。