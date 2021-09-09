來港易｜港珠澳大橋金巴9.15起增珠海來港班次　每日加至10班

「來港易」計劃本月15日推出，廣東省和澳門非香港居民只要符合條件就可免檢疫到港。為配合措施，港珠澳大橋穿梭巴士今日（9日）宣布，「來港易」推出首日起增加珠海往香港班次，由現時每日6班增加至10班，大約每小時一班車。



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疫情下中港兩地來往受防疫政策所限制，陸路口岸主要餘下深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸。港府日前宣布本月15日起推出「來港易」計劃，身處廣東省和澳門的非香港居民，只要符合計劃的指明條件，入境香港時可獲豁免檢疫。另外，計劃將設配額制度，港珠澳大橋香港口岸每日有1,000個配額。

頭班車早上10時半開出 每小時一班車

因應「來港易」計劃推出，俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士9月15日起增加珠海往香港路線班次，由現時每日6班，增加至10班，頭班車早上10時半開出，之後每隔一小時開一班，直至下午6時半；然後尾班車會於晚上8時10分開出。至於路線的班次維持不變。

珠海往香港路線的新班次（港珠澳大橋穿梭巴士官方網頁截圖）

已購票旅客若乘車時間與調整後時間有異 需重新購票

金巴營辦商提醒，已購買9月15至19日由珠海往香港車票的旅客，如發現乘車時間與調整後的時間表有異，需要重新通過微信公眾號，或其官方網頁購票，原車票會透過之前購票時使用的電子支付系統自動全款退回。