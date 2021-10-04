十一國慶｜假期成「豪華婚宴七日遊」　網民嘆：九月薪水都成禮金

國慶假期來到第四天，「十一」的七天長假，除了旅遊之外，也有許多人辦婚禮，「國慶結婚熱」復甦，有網民打趣地說，七天長假成了「豪華婚宴七日遊」，表示自己「不是在婚禮，就是在參加婚禮的路上。」



此前，內地網民就曾提到「九月的薪水都要拿去作十月的人情」「直接把我九月薪水分一分寄給那些朋友吧」，「九月的薪水」的話題登上微博熱搜。內地婚慶業者提到，經歷過疫情的衝擊後婚慶市場已經回暖，今年的國慶顯得更加火熱。亦有婚慶策劃表示，7天內就接了20餘場婚禮，新人們很多都半年前就開始預訂婚慶公司，婚紗公司、禮車一個月前就已經無法預訂。



據內地媒體《封面新聞》報道，國慶假期是許多婚禮攝影、婚禮策畫最忙的時間。成都珂瑪攝影工作室負責人林先生提到，每個國慶都是他一年中最忙的時間段，這個假期七天都排滿了。今年早至4月就有新人來預訂婚禮攝影，林先生指出，「但一天最多接兩場，太晚的就推掉了。」

報道指出，記者探訪發現禮車、婚慶公司都被預約滿了。有成都婚慶公司提到，國慶七天平均一天有三場婚禮，更有許多人會趁假期來諮詢婚禮或籌備婚禮。

據婚紗攝影業者表示，許多預計結婚的新人也趁著這段時間拍攝婚紗照，《封面新聞》引述婚禮訂製公司負責人說法表示，國慶假期預約都已經爆滿，很多都是「半年前就預定地。」不論是「要結婚」「準備結婚」「考慮結婚」，國慶假期成為「婚慶」相關業者最忙的一個時段。租婚車價格更是在國慶水漲船高，上漲10%到30%。

網民嘆：九月的薪水做十月的人情

正因為國慶的結婚熱潮，許多內地民眾戲稱整個十一長假都在參加婚禮，被迫參加「豪華婚宴七日遊」，此外禮金亦讓許多民眾荷包大失血。《創業邦》引述，中國社科院金融研究所 2017 年發佈的《國人工資報告》，根據該表中國人工資除吃穿用學住行六大開銷外，人情往來、請客送禮花銷約占的 14.65%。

過多或高額的結婚禮金也成為當代年輕人的難題，國慶假期「參加婚禮荷包大失血」也在內地網絡引發熱議。《創業邦》引述人大經濟學教授聶輝華說法，過去的「份子錢」（禮金）更傾向於是一種融資工具，結婚缺錢，每個人送一些錢給你，「這中間是一個隱含的契約關係，我給你錢了，將來我辦事的時候你要把錢給我，是一種不傷面子的隱形融資工具」。

《創業邦》指出，「份子錢該包多少」各省有不同的習慣，其中天津省超越北京、上海以1948元人民幣居冠，而最末的海南則是260元人民幣，而禮金跟一地的GDP必不存在必然關係。