十一國慶｜文化旅遊成新寵　四川三星堆博物館一天湧進2萬人

今天國慶假期的第三天，根據四川省文旅廳發佈的10月2日文化旅遊市場小結，截至10月2日下午15時，全省納入統計的702家A級旅遊景區共接待遊客420.53萬人次，實現門票收入5925.91萬元（人民幣）。

其中，作為四川文旅標誌性品牌的「三九大」（三星堆、九寨溝、大熊貓）繼續受到遊客熱捧。除熱門景點九寨溝之外，也達到當日最大承載量，提前發佈相關預警資訊，顯現文化旅遊市場的火熱。



根據四川省發布的「文化旅遊市場小結」，重點景區較2020年同期分別增長48.42%、60.49%；比較2019年同期，接待人次恢復到92.17%、門票收入增長11.2%。其中，15個5A級景區接待遊客41.58萬人次，實現門票收入2406.09萬元。此外，該小結也指出，全省博物館、文化館、圖書館共接待群眾43.91萬人次。

三星堆考古近期一直受到廣泛的關注，而位於四川的三星堆博物館2021年國慶期間參觀指南提及，博物館一天遊客最大承載量為20,000人，若當日超過遊客最大承載量，將限流停止入館。《澎湃新聞》記者指出，10月3日早上7點實測發現，10月3日當天14:30至17:00尚有普通票、老人免費票、學生票各203張余票，其餘時間段已無法預訂門票，顯見其火紅程度。

另外，四川省熱門旅遊景點九寨溝景區在國慶假期將客流量恢復到最大承載量「一天4.1萬人次』，超過最大限量景區當日將不再接待遊客。10月2日，九寨溝景區共接待4,0461人次；10月1日，九寨溝景區共接待9783人次，國慶假期前兩天累計接待近5萬人次遊客。目前，九寨溝景區10月3日門票全部預約完畢。