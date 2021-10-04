國慶假期孔雀綁樹上供拍照北極狐癱倒　官媒倡議：拒絕動物表演

國慶十一假期長達7天，許多內地遊客到動物園或觀賞馬戲團表演，但也因此發現許多虐待動物的事情。例如，內地一名女遊客上周五（1日）到遼寧省瀋陽市的鳥島景區遊玩時，發現該處鳥類觀賞中心內有4隻孔雀被人為綁在樹杈上供遊客觀賞拍照。她向景區反映，工作人員僅解開1隻受傷的孔雀。



10月1日，內地有一名女遊客到瀋陽市的鳥島景區遊玩時，發現有4隻孔雀被綁在樹上供遊客拍照，反映後園方僅解開一隻受傷的孔雀的腿，該影片流傳到網絡引發批評。10月4日是世界動物日，央視亦發文指出「別把快樂建立在動物的痛苦上」並提到要「拒絕動物表演」，「世界動物日」也登上微博熱搜。



內地長達七天的「十一」假期，動物園和馬戲團成為家庭旅遊的選擇。日前，一名女遊客在假期首日到遼寧省瀋陽市的鳥島景區遊玩時，發現有4隻孔雀被綁在樹上供遊客觀賞拍照，她向景區反映後，景區僅解開其中一隻腳被勒腫的孔雀的腿。

景區則在2日道歉，表示是因為孔雀是在當日首次「展出」，怕有攻擊遊客的行為，受傷孔雀則已送往獸醫站治理。但網民仍批評該園區為了趕在十一假期展出孔雀，不顧孔雀和遊客安全，更涉嫌虐待動物。

此外，微博網民「狐狸狐狸蜜蜂」則在微博分享自己到「正佳極地海洋世界」遊玩卻看到櫥窗內的北極狐奄奄一息，她批評「櫥窗外貼著讓大家提高環保意識，保護動物保護人類，櫥窗裡北極狐奄奄一息，屁股上沾滿屎尿，孩子看了都有心理陰影，這就是你說的保護動物保護自然環境嗎?這就是你展示給孩子看的地球嗎??」而在十一假期期間，也可以看到各地馬戲團、動物園以動物表演作為亮點，吸引遊客前來消費。

10月4日世界動物日，央視發文指出「別把快樂建立在動物的痛苦上」並要轉發倡議「拒絕動物表演」圖片提到，許多動物並被圈養以供遊客參觀，被視為賺錢工具但卻面對各種不適應或染病死亡；此外，亦有許多動物被訓練表演但不僅訓練方式不人道，表演時動物也需忍受痛苦。

對此，網民表示應該要從源頭管理馬戲團或是動物園，也有網民提到，是否應該立法明訂禁止動物演出並要加上附帶的懲罰措施，認為單指是倡議沒有用，「立法」才是關鍵。

內地民間對《反虐待動物法》或《動物保護法》的立法呼聲極高，但內地目前只有野生動物保護的法律（《中華人民共和國野生動物保護法》）。過去《中華人民共和國動物保護法》(專家建議稿)項目組專家，曾建議基於《中華人民共和國動物保護法》擬設立「虐待動物罪」，並建議對犯罪者處以六個月至三年不等的有期徒刑。