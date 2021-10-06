健康碼｜甘肅再有孕婦被錯標「已接種疫苗」　社區：提前建檔備案

據澎湃新聞周三（6日）報道，近日，甘肅天水市麥積區一名孕婦發現自己的健康碼上被錯誤標示「已接種」新冠疫苗，社區人員告知她「是為了提前建檔備案，以防在別的地方接種」，而官方隨後致歉指「信息被錯錄」。

報道指，在上月該區同樣有一名孕婦被錯標已接種疫苗，區衛健局當時回應指，因為該區不能按時完成接種任務，所以採取了先行錄入措施，由於鎮村幹部入戶掌握情況不詳細以致信息錄入錯誤。



據報道，這名涉事的孕婦一直沒有注射新冠疫苗，近期健康碼突然顯示已接種，接種地點為鎮中心衛生院，社區人員解釋為了提前建檔備案，以防在別的地方接種。

安徽、甘肅等地相繼出現孕婦被登記為「已接種疫苗」事件。（微博）

就此，天水市麥積區委辦公室答覆稱，經核查，因個別鎮村幹部在登記接種人員信息時不細致，致使信息被錯錄。針對該問題，區衛生健康局和區疾控中心已對相關登記信息、接種人員進行了批評教育，並再次進行了業務培訓。

此前9月13日，同樣有天水市麥積區的網民反映妻子「被接種」疫苗。該網民指，妻子因在哺乳期一直未接種新冠疫苗，後發現在不知情的情況下已經在衛生院接種過第一針。天水市麥積區衛生健康局9月29日證實此事，表示由於現階段該區接種進度緩慢、等待疫苗等現象居多，加之個別縣區跨區域接種，導致該區不能按期完成接種任務。

答覆稱，為扭轉這一現狀，借鑑其他縣區對現階段不能接種或經多方勸導暫不願意接種人群，尤其是特殊人群（孕婦、老人、慢性疾病急性發作期等人群），先採取電子信息錄入接種措施，在錄入過程中，由於鎮村幹部入戶掌握情況不詳細以致信息錄入錯誤。2021年9月11日元龍鎮衛生院已派工作人員入戶為該孕婦補打了首劑疫苗。

另外，9月中旬，安徽省六安市也出現多宗孕婦「被接種疫苗」的事件，六安市金安區和裕安區的多個社區工作人員均證實，這是以「留針」的名義，將實際未接種新冠疫苗的人群登記成已接種。「只需要提供姓名、身份證號碼和手機號，不需要本人到場，這邊就能操作」，「當天提交，第二天就能通過健康碼查詢到接種信息」。

六安市一名街道辦幹部表示，六安是人口流出型城市，戶籍人口中很多在外地就業，疫苗自然也就在外地接種，就導致六安本地疫苗接種量達不到要求。出現這種先登記的情況，是因為基層幹部有接種指標，壓力較大，「指標會分到每個人頭上，一個人要拉幾十個人來打疫苗，完不成的話，單位會按照相應比例扣除當月績效工資。」

不過，不少孕婦的家人質疑，孕期不能接種，但卻有了接種記錄，擔心未來有接種需求時遇到麻煩。對此，安徽省疫情防控應急指揮部的監督舉報電話工作人員答覆稱，近期也接到過群眾反映類似情況，將會與六安市相關部門聯絡，要求他們進行核查。