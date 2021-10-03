無「復必泰」簡體字標籤　首批「客製化」BNT疫苗54萬劑抵台

台灣採購首批「客製化」無簡體字標示之BNT疫苗於9月30日上午運抵台灣，數量有54萬劑。

台灣流行疫情指揮中心在記者會上曝光這批「客製化」BNT疫苗的外盒及瓶身標示，外盒標示上已不見簡體中文的「復必泰」商標和「復星醫藥」等字樣，相關說明文字主要改以英文呈現，疫苗的瓶身標示也無簡體中文。



台灣官方7月間曾多次強調，與民間團體協力合作的BNT疫苗採購專案符合「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」的三大原則。（台灣行政院供圖）

由台積電、鴻海及佛教慈濟基金會與復星醫藥採購並捐贈台灣官方統籌運用的1,500萬劑BNT疫苗，已有約180萬劑於9月初分兩批次抵台。目前開放給12歲至未滿18歲的青少年、18歲到22歲青年、65歲以上長者，以及40歲以上具高風險疾病等人群施打。

目前在台灣已展開施打的這180萬劑BNT疫苗，為復星醫藥原要銷往他處的現貨，包裝、瓶身標示上有「復必泰」等簡體中文字。民進黨政府是在放下「原廠標籤」執念，才通過「公私協力」爭取到該批疫苗。

台灣官方放下「原廠標籤」執念，同意接受標示有「復必泰」等簡體字樣的BNT疫苗（點擊大圖瀏覽）

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而根據台灣採購BNT疫苗的合約，疫苗的相關標示或標籤須無「復必泰」等簡體字樣。在鴻海集團創辦人郭台銘的預告下，首批「客製化」標籤的BNT疫苗順利如期於9月30日上午抵台。郭台銘今（30）日也進一步在社群媒體上透露，10月1日及4日陸續還會有BNT疫苗將抵台，包含今日到貨的這三批疫苗合計共有140萬劑。

郭台銘9月27日曾預告，客製化標籤的BNT疫苗已完成生產140萬劑，將分三批陸續抵台。圖為郭台銘（中）分享與妻子（左）、女兒（右）在捷克購物商場接種完BNT疫苗的照片。（Facebook@郭台銘）

「復必泰」標示與台灣「客製化」標示差異（點選大圖瀏覽）

台灣防疫指揮官陳時中9月30日下午於台灣防疫記者會中表示，「很高興」由台積電、鴻海及慈濟基金會等三個民間團體捐贈的BNT疫苗第三批有54萬劑已抵台。

陳時中說，這次抵台的BNT疫苗符合台灣採購合約的要求。隨後他也公開這批「客製化」標籤疫苗的照片。

台灣「客製化」標籤的BNT疫苗，瓶身無簡體中文（點選大圖瀏覽）

根據台灣流行疫情指揮中心公布的照片，不同於先前到貨的BNT疫苗外盒標示上有簡體中文的「復必泰」商標，相關說明有簡體中文翻譯，台灣「客製化」的標示，主要以英文呈現，僅出現「處方藥物」這四個繁體中文字，而原本有中英文標示的「復星醫藥」，現在只見「FOSUNPHARMA」。此外，疫苗瓶身標示，已無簡體中文，而只見英文。