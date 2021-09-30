上海嘉定引入噴鼻式流感疫苗　醫生：愈早接種預防作用愈好

新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，踏入秋冬季節，流感病毒開始高度傳播。除了做好個人日常防護，不少人都選擇接種疫苗，最常見的是採取接種針劑，但大多兒童都害怕打針。

為了防範流感病毒擴散，上海嘉定區近期啟動了秋季流感疫苗接種工作，首次引入凍幹鼻噴流感減毒活疫苗，適用於3至17周歲人群。



醫生介紹，鼻噴流感疫苗只需在每個鼻孔噴0.1毫升，便能夠完成接種，「這種疫苗模擬的是自然的流感感染過程，疫苗霧化後經鼻腔進入體內，產生的第一道屏障就是黏膜免疫，再通過激活淋巴細胞，產生細胞免疫和體液免疫」。鼻噴流感疫苗和普通針劑疫苗一樣，需要每年接種一次。若市民需要接種，要提前諮詢當地社區衛生服務中心，一劑價格303.5元。

需要注意的是，有以下幾種症狀的兒童都不適合接種鼻噴流感疫苗，包括對雞蛋、硫酸慶大霉素過敏；免疫缺陷、免疫功能低下或正在使用免疫抑製劑；患急性疾病、嚴重慢性疾病、處於慢性疾病的急性發作期和發熱者；經醫學診斷的鼻炎患者；使用阿司匹林或含阿司匹林治療的Leigh綜合症患者。

目前，上海全區各街鎮的接種點已陸續開展流感疫苗接種工作，流感疫苗接種實行預約制，市民可透過指定App或微信小程序登記排隊。嘉定區迎園醫院副院長沈鴻提醒，在流感流行高峰前1至2個月注射疫苗，能更好地發揮預防作用，「流感疫苗接種半個月後就有抗體，若要接種其他疫苗，應間隔兩個禮拜以上」。