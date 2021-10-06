安徽安慶二手樓價同比下跌2.8%　市長：堅決打擊低價甩賣

今年以來，部分三四線城市發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。安徽省安慶市政府於5日（周二）召開全市房地產調控工作專題會議，安慶市市長張君毅表示要高度重視房地產項目風險防控，堅決打擊違規銷售、哄抬樓價、低價甩賣等行為。



張君毅要求，要高度重視房地產項目風險防控，加強新出讓土地、新批准房地產項目的開發管理，嚴格商品房預售管理，實施房地產金融審慎管理制度，建立健全房地產市場監測預警機制。

張君毅指，要深入開展房地產市場秩序整治，健全聯合監管工作機制，堅決打擊違規銷售、虛假宣傳、價格欺詐、哄抬樓價、低價甩賣、違規開展房地產金融業務等行為，淨化市場環境，形成有效震懾，切實維護置業者合法權益。

在此之前，安慶市委書記張祥安於8月30日主持召開安慶市房地產企業家座談會。張祥安強調，要堅持「房住不炒」的政策定位，防止炒樓投機行為。要促進房地產市場平穩健康發展，堅持穩地價、穩房價、穩預期，堅持房地產價格與地區經濟發展水平、老百姓收入水平相適應，理性分析市場、合理引導預期，堅決杜絕房地產市場「大起大落」。

按照國家統計局公布的2021年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，今年8月，安慶市新建商品住宅銷售價格環比與同比均持平；二手住宅銷售價格環比下跌0.3%，同比下跌2.8%，同比跌幅在70城中排第三。