變相「限跌令」？　浙江湖州稱「房企明顯低於市場價賣樓是風險」

昨日（2日），浙江省湖州市住房和城鄉建設局發布《湖州市商品房購買風險提示》（以下簡稱《風險提示》），其中一條稱「開發企業以明顯低於市場價銷售商品房的，就是風險」，引起關注。更有網友稱，「這不是變相的『限跌令』嗎？」



內地一線城市紛紛升級調控政策讓樓市降温，部分三四線城市卻正在迎接「逆向」調控，發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。（新華社）

《深圳商報》報道指，湖州市住建局在《風險提示》中還提到多種風險，其中包括開發企業承諾置業可以贈送綠地或搭建違章建築；開發企業未取得預售許可證進行銷售，向置業者收取認籌金、訂金、預訂款等款項；開發企業要求置業者將任一置業款項（首期款項、分期款項、全款）打入非預售資金監管帳戶；開發企業返本銷售或變相返本銷售商品房等等。

對於「開發企業以明顯低於市場價銷售商品房的，就是風險」這一項，網友的疑問頗多，其中包括「市場價是固定的嗎」及「難道高沒有風險嗎」等。

湖州為浙江省轄地級市，報道指湖州樓價並未出現大跌的信息。令人意外的是，湖州近10年人口暴增，去年更有13萬大學生流入，但樓價在省內城市排名卻倒數第一。

據房天下網站數據，據2021年第7次人口普查數據，湖州常住人口336萬，相比於2010年的289萬暴增了47萬，按照比例折算，增加比例超過16.3%。

報道指，通常外來人口集聚越多的地方樓價越高；人口流失、老齡化越嚴重的地方樓價就越低。但湖州卻是個例外，其樓價比起省內城市並不高。據房天下網站數據顯示，2020年，湖州樓價在浙江11個市中排名倒數第一，成交均價為每平方米12,223元人民幣，比衢州、麗水、舟山都要低。