官媒引專家：樓價「限跌令」可緩減下跌節奏　但無法阻止下跌進程

今年以來，部分三四線城市發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。官媒《中國新聞周刊》3日（周日）的報道引述專家指出，「限跌令」可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程。



廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，有的城市擔心「打折降價」形成趨勢，造成傳導效應，導致開發商拿地和置業者買樓的預期轉弱，衝擊土地市場並導致地產行業收縮。

李宇嘉又分析稱，如果降價幅度太大，開發商利潤變薄，項目可能會出現「減配」、以次充好、貨不對辦等現象。他說，在預售制度下，這些問題在買樓時看不出來，在交付後就會暴露，進而導致業主維權，住建部門壓力到時候會很大。

然而李宇嘉又指出，「這樣的做法（「限跌令」）可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程」。他認為，要保持樓價平穩，短期內要合理評估在售庫存和潛在庫存，收縮樓市增量供應區域，守住樓市的基本盤，做到樓市下限有支撐；長期看，更要夯實產業和人口基礎。

內地一線城市紛紛升級調控政策讓樓市降温，部分三四線城市卻正在迎接「逆向」調控，發布「限跌令」以阻止房企以低價賣樓。（新華社）

報道又指，不少地產業內人士認為，幾年前大規模的「棚改貨幣化」，無疑加碼了三四線城市的樓價。2021年，當大部分三四線城市上一輪「棚改貨幣化」利好釋放殆盡，預期中的橫盤或下跌也逐漸來襲。

所謂「棚改貨幣化」，是指政府部門直接以貨幣的形式補償被拆遷棚戶區居民，而後居民再到商品房市場上置業。

報道又指，對於普通省份而言，人口大量向省會城市聚集的現象越來越明顯。李宇嘉指，當刺激樓市、大規模放水已成為過去式，人口增量難以支撐樓市需求的三四線城市，樓價會下跌。