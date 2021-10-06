阿富汗局勢｜當地華人披最新情況：許多公司因害怕而辭退女性

美軍早前撤出阿富汗令塔利班回朝，當地人權、女權及人民生活情況隨即備受國際關注。經歷一個半月的發展，有當地華人近日再接受觀察者網採訪表示，總的來說首都喀布爾是比較平靜的，但由於害怕招收女工而遭到迫害或對政策的不確定感到擔憂，現在許多公司都會辭退女性。對於自己安危，他表示塔利班在這方面他們還是比較小心的，並不希望外國人出事。



當地華人余勇表示，喀布爾物資供應充足，物價也比較穩定，街邊的小店超市都是正常開放，生活上已完全正常。早前，塔利班都會持槍上街巡邏，但該情況有了頗大變化，一是街上巡邏的人少了，二是持槍的亦開始減少，「可能覺得那玩意兒沉吧」。

街道上，塔利班刷的標語很常見，但余稱，在輿論宣傳還有一些問題處理上，塔利班顯然比以前成熟許多，標語中沒有一些比較激進的字眼，甚至像打倒美帝這種的都沒有。至於政府方面，有的部門已經正常運轉，但由於外界知道目前任命的部長都是臨時性的，所以目前除非是急事，否則去政府辦事的人並不多。

據指喀布爾已比較平靜。（觀察者網）

在美國人、外國機構撤走後，原來很多他們的僱員都面臨失業問題，對此余勇表示，若是在企業工作，基本不會受到什麼排斥，相反有人因為有經驗而獲企業僱用，只是現在大環境不好，找工作確實不易。

例如，他便僱了一名原來給美國人做飯的廚師，雖然月薪從1000多美元（約7785港元）降到400美元（約3114港元），但對方也很高興獲得這樣一份工作，該工資已算是中等偏上的收入了。

對於外界關心的女權問題，余勇稱男校的男老師和女校的女老師都沒有受影響，不過男校的女老師基本上都已回家，但這並不是政府強制要求的，而是一種基於不確定未來，因而傾向謹慎的自發性行為。

至於男女分開上課一事，他指很多伊斯蘭國家本來就是如此，學生在上大學前不會有異性同學，而目前大學要求男女分開授課，即是男老師教男學生，女老師教女學生。他認為，相比20年前塔利班執政時女孩不能上學的情況，現在其實是邁出了一大步，塔利班在這方面其實早就與時俱進。

攝於喀布爾阿維森納大學（Avicenna University）的照片展示出「男女分開坐、中間還隔著布簾」的上課狀況（路透社）

余勇表示，現在真正受影響的是婦女的工作問題，因為很多公司都會基於害怕遭到塔利班迫害或對政策的不確定而辭退女性，有些女性也會主動辭職，尤其西方機構一撤後，令本來已少有相對平等的工作機會的部分女性直接失去機會。

但他也強調，受傳統意識影響，阿富汗本地女性90%以上都不願意上班，要改變這種思想其實頗困難，而大多數情況下，女性在阿富汗並不受歧視，反而挺受尊重，「我覺得他們中99%的人思想中沒有這個意識」。

至於穿袍方面，余勇表示這是一個宗教傳統習俗的問題，對當地人來說是很正常的事情，即使男性也有穿衣規定，如他剛到當地時，就曾因穿着背心和大褲衩上街而被警察攔着。

說到宗教，他個人認為塔利班內部對於實行比較嚴格的教法還是寬鬆的教法應存分歧，故宣布實行伊斯蘭教法這種比較籠統的說法，但事實上還是傾向於寬鬆的政策，只不過對一些小偷小摸、打砸搶、綁架殺人之類就會嚴格執行且非常迅速。

余勇等人有時會邀請塔利班一起吃飯。（觀察者網）

他進一步表示，塔利班與他們接觸過好幾次，給了類似於保護證的東西，若他們去一些不安全的地方，對方也會持槍陪同，而且對塔利班自身利益而言，如果還有外國人在當地安定生活、做生意，其實是好事，所以也沒有必要排斥外國人，「現在反而是穿的像個外國人更安全一些」。

他又稱，與塔利班溝通期間，對方總是面帶笑容，完全沒有高高在上之感覺，也沒有收過保護費，而有時看對方一天下來挺辛苦，他們也會主動給點小費，大概50至80元人民幣。