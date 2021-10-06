吳京「中國」外套劇照內地爆紅　韓國教授指抄襲《魷魚遊戲》惹議

內地演員吳京身著印有「中國」二字的綠色運動服劇照，在網絡上被製作成大量表情包，給人留以深刻的印象。

而隨著Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》的全球熱播，不少網民都發現劇中的戲服與吳京的綠色運動服頗為相似。

對此，韓國誠信女子大學教授徐坰德，將矛頭對準印有「中國」的綠色運動服，他在個人社交媒體發文指，這件衣服抄襲了《魷魚遊戲》的戲服，引發廣泛議論。



據韓媒《朝鮮日報》周二（5日）報道，徐坰德當日在Facebook中發文指，中國服裝抄襲了一部韓國電視劇的服裝，並配上吳京身著印有「中國」二字的運動服與《魷魚遊戲》主角李政宰的對比照。

徐坰德又稱，在網購平台中擅自利用韓國電視劇中主角的照片，銷售因電視劇而出名的綠色運動服，是非常錯誤的行為，「（中國）抄襲韓國內容的事情太多了，泡菜、參雞湯、韓服等源於中國」。

吳京所穿的這件印有「中國」二字的綠色運動服，是2019年上畫的內地電影《老師·好》中的劇照。（《老師·好》劇照）

事件經報道後，迅速成為網民熱議話題，話題「韓教授聲稱吳京外套抄襲韓劇服裝」登上微博熱搜，不少網民發表評論：

「我們小學運動服就有這樣的好吧」。



「這種貨色，搭理他一句你就算你輸」。



「我真不想說，但是魷魚遊戲很可能抄襲我們的校服」。



「二十好幾年前就是這種校服了，偷國真讓人無語，這個鯨魚遊戲還抄襲日本電影構思呢」。



「請大家自覺稱呼牠為『南朝鮮』，韓國是我們中國戰國七雄之一，甭弄髒了古國名字」。



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事實上，吳京所穿的這件印有「中國」二字的綠色運動服，是2019年上畫的內地電影《老師·好》中的劇照，吳京在電影中客串出演了一名體育老師。

在東京奧運期間，吳京的這張劇照還被內地網民製作成了大量表情包，在網絡爆紅，表情包上的文字更是五花八門：「減肥減不下來，怪就怪『中國』菜太好吃」、「有種別賺『中國』錢」、「半個月內讓他們學會『中國』國歌」、「我們『中國』姑娘就是了不起」等等。