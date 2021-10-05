魷魚遊戲｜「假如遊戲在中國」登熱搜　面具男吟杜甫詩句有深意？

日前，Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球熱播，拿下全球Netflix排行榜第一，更成為首部登上美國Netflix排行榜第一的韓劇。即使Netflix在內地開通服務，但近日「魷魚遊戲」也多日登上微博熱搜，熱度亦不輸其他地方，在豆瓣更有12萬人參與評分，評分達7.8分。



亦有「假如魷魚遊戲在中國」的討論。例如，網民提到「一二三木頭人」可以改成「老狼老狼幾點了？」或是「老鷹捉小雞」，片中戴面具的神秘人物和裡面吟唱的中國詩句也引發熱議，更有網民發現劇中人物的戲服，「怎麼有點眼熟?」。



《魷魚遊戲》運動服 內地網民：想到吳京

《魷魚遊戲》參賽者的戲服與許多地方的運動服撞型，例如台灣女星陳怡蓉日前就分享自己穿運動服的照片，表示兩年前就參賽過了，引發網絡熱議。而內地網民則發現，「戰狼」吳京此前在電影客串體育老師的服裝與劇中腳色運動服類似，亦有網民以此製作以吳京為主角的短片，取名為「京魚遊戲」，吳京在短片中大殺四方，奪得冠軍。

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《魷魚遊戲》導演此前亦曾表示，為符合懷舊主題，參賽者的服裝特別選擇小學時穿過的運動服搭配。目前內地各大購物平台如淘寶，許多商家都有販售《魷魚遊戲》同款運動服，網民認為預計將來到的萬聖節會有許多人裝扮成劇中角色。

中國版魷魚遊戲怎麼拍?

《魷魚遊戲》結合許多韓國的童年遊戲，在內地亦引發熱烈討論，例如「一二三木頭人」在內地亦是許多人的童年回憶。「微信公眾號@海海青年」則指出，如果中國要拍魷魚遊戲，可以考慮將「老鷹抓小雞」「摺星星」「用水壓套圈圈」「吹泡泡」等納入，或是以前童年很喜歡玩的「卡牌遊戲」亦可以成為選擇。

而「椪糖遊戲」改圖在多國網絡引發熱議。許多內地網民對第二關的「椪糖」發揮創意，「假如魷魚遊戲椪糖在中國」也登上熱搜。網民分享，如果抽到是「清明上河圖」或是龍、中國字的圖案，都是「死路一條」。內地社交網站如抖音、小紅書也有許多視頻教民眾如何製作各種形狀的椪糖。

鹿面具男借代中國 吟唱杜甫詩句有深意？

此外，片中的面具男也在豆瓣引發討論，為什麼要特別用普通話念杜甫的詩句「好雨知時節」，以及是不是涉嫌「黑中國」亦引發熱議。有網民分析，近期的韓國影視作品時常在反思大國優雅地看著「韓國人之間」爭鬥，認為不同動物的面具代表一個國家，韓國人成為「大國權利」面前的棋子。而「鹿面具」和普通話台詞，是要強調其中一個是中國。

有網民分析指出，美國就是帶著「鷹」的面具、英國則是「獅子」、法國是「牛」、俄國是「熊」中國則是「鹿」，代表五個聯合國常任理事國。但也有網民認為，沒有這麼多借代，「就是一個中國人跟很多美國人」。對於劇中「反派」是中國人，有網民認為這是象徵國家強大，部分網民則提到比起韓劇批評辱華，不如思考韓國影視處理階級問題那麼出色，「看不到人家車尾燈，把精力留下來督促國產劇吧。」