新疆疫情｜滯留遊客叫苦：八日遊變一日遊　美食之旅變即食麵度日

新疆伊犁新冠肺炎疫情反彈，受影響的不只是當地居民，還有趁十一國慶假期慕名而來的游客。由於疫情防控要求，現時身處伊犁州的游客暫時無法離開。

來自浙江杭州的小夫妻，疫情下使原本的新疆八日遊變成一日遊。來自東北地區2個大人2小孩，他們的新疆美食之旅，最後亦變成要靠即食麵度日。



小高與丈夫計劃利用國慶假期到新疆遊玩，結果只玩了一天，美好的旅程就要提前結束，只想回家。10月1日，小高一行人從杭州坐飛機到烏魯木齊，翌日自駕遊到賽裡木湖玩了一天，晚上11時多抵達伊寧市並入住酒店。

按照原本的計劃，小高與丈夫應是10月3日吃完午飯就離開，結果當天中午12點多傳出消息稱因疫情影響要封城，等反應過來已經來不及走。10月3日下午，因為入住酒店被徵用，小高與丈夫被安排往進另一間酒店。小高坦言，希望能順利離開，「本來新疆八日游，結果變成新疆一日游。」

來自東北的肖女士，她的遭遇與小高亦差不多。肖女士與閨蜜到新疆自駕遊，同行還有2個2小孩。肖女士一行人9月30日到達伊寧，在當地玩了2天，10月3日一早出發去賽里木湖。結果因為疫情，在半路就被攔住，「我們就折返，折返路上一波三折，4公裡路走了6個小時，一直到晚上10點才回到原來酒店。」

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肖女士坦言，原本計劃來新疆旅游，可以一路品嘗當地美食，沒想到變成一直在吃即食麵。直到10月4日下午，因酒店被徵用而要臨時更換酒店的肖女士，終於能夠吃到米飯，是她們兩天來吃到的第一頓米飯。不過，肖女士的「惡夢」仍在持續，原來10月5日飛往北京的機票已經停飛，「不知道甚麼時候才能回家。」