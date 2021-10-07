山西暴雨｜平遙古城牆體倒塌　距今2800年、曾被評世界文化遺產

山西省多地連日來受強降雨天氣影響，災情慘重，多地發生山體滑波等自然災害。其中，位於晉中市平遙縣，距今已有約2800年歷史的平遙古城，有內牆倒塌、古建築受損。



受暴雨影響，山西平遙古城有內牆倒塌。（微博）

據了解，10月2日晚以來 ，山西多地持續降雨，臨汾北部、晉中西南部等地突破200毫米。

央視報道指，10月5日早6時30分許，平遙古城城牆局部，即第84號內牆發生局部倒塌，倒塌長度約25米，目前未有造成人員傷亡。險情發生後，當局及文物保護專家趕赴現場進行處置工作。

截止目前，已清理脫落地表的夯土、磚塊，在城牆倒塌段設置了隔離圍擋及警示標志。為防止發生二次倒塌，確保古城居民和遊客人身安全，險情段牆體已進行遮蓋和應急處理。

險情發生後，「平遙古城旅遊」微信公眾號周四（7日）發布通知指，古城內內馬道即日起禁止人員和車輛通行；西湖景街、鸚鵡巷禁止車輛和人員通行；書院街、教場巷、政府街、城隍廟街、上西門街、範街、南街、武道廟街、海子街、倉巷、文廟街、賀蘭橋街均有個別牆體倒塌，行人車輛路經險段謹慎快速通過。

據悉，平遙古城位於山西省中部的平遙縣，是國家5A級旅遊景區，距今有約2800年的歷史，是全國重點文物保護單位之一。此外，1997年，平遙古城還被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。