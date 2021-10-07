山西暴雨｜橋梁倒塌鐵路中斷　烏馬河決堤8村莊上萬人連夜撤離

山西省近日多地迎來暴雨天氣，各地傳出災情，臨汾市蒲縣荊坡村晚發生山泥傾瀉，4人遇難。山西省呂梁市也傳出1人死亡，倒塌房屋153間，衝毀道路33處，轉移人員1,301人。山西省晉中市祁縣昌源河大橋垮塌，導致南同蒲鐵路昌源河大橋鐵路懸空，鐵路中斷運行，但並未造成人員傷亡。



此外，山西烏馬河決堤後，當地政府表示已組織8個村莊約1.5萬人，連夜撤離至安全地帶，暫無人員傷亡情況報告。當地政府表示，力爭在最短的時間內，修復4處堤壩決口。



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根據山西省氣象局消息顯示，10月2日20時至6日07時，全省各地均出現降雨。其中，超過250毫米的有1個縣（市、區）即大寧263.1毫米；在100毫米至250毫米之間有57個縣（市、區）。

10月5日，晉中市、呂梁市、臨汾市先後發生多起崩塌滑坡等地質災害，造成人員傷亡。臨汾市蒲縣荊坡村5日晚上發生山泥傾瀉，共有5人被埋壓。被困人員已全部救出，4人遇難、1人受傷。

據內地傳媒報道，遇難者主要為交警值班人員，被掩埋的房屋是蒲縣公安局交通警察大隊城關中隊的宿舍。山西省呂梁市也傳出1人因災情死亡，倒塌房屋153間，衝毀道路33處，轉移人員1301人。

而位於山西省太谷縣與祁縣交界處，全長93,000公尺的烏馬河上游建有龐庄水庫一座。5日上午，由於連日發生較強降雨，加之上游水庫泄洪，烏馬河河槽形成洪水，烏馬河按照每秒20立方米流量建設的堤壩受到衝擊。

從5日下午開始，烏馬河水量迅速增長，由每秒40餘立方米流量迅速增長到100餘立方米每秒，洪水開始漫過河堤，多處設施農業被淹，清徐縣小武村等多個村莊進水。當地連夜組織8個村莊群眾轉移，小武村、孟封村等8個村莊約15,000名群眾連夜撤離至安全地帶。目前沒有人員傷亡情況報告。

10月6日，受連續降雨影響，山西南同蒲線祁縣至東觀間昌源河大橋橋台被衝垮，枕木懸空，致南同蒲鐵路行車中斷，影響行車。中國鐵路太原局集團有限公司巡檢人員發現險情後，立即攔停列車，800餘名救援人員攜帶機具趕赴現場，全面搶修，搶修仍在進行中。途徑太原、大同等車站的直通旅客列車也不同程度晚點或停運。