中美高層會晤　環時：中國策略「在產生效果」　美國攻勢現疲態

針對美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）與中共中央外事委辦公室主任楊潔篪會晤，官媒《環球時報》總編輯胡錫進10月7日撰寫社評說，從會後新聞稿來看，這場會晤既有成果，也可看出嚴重分歧。



胡錫進並直指，從美方會後的新聞稿中可看出，美方對中美關係的戰略定義及對中政策的基本思路「沒有變」。

社評說，雙方會後發布的新聞稿，在各自語境中都「更加積極」，這表明會晤是有成果的。且都談到要落實兩國元首9月10日通話的精神，也都沒有針對對方的負面描述和指責，對分歧的用詞比較含蓄。同時，美方官員對媒體透露，雙方討論了兩國元首今年底前舉行視頻會晤的可能性。

但他說，同樣對照雙方新聞稿，仍可以看出兩國的嚴重分歧。楊潔篪強調，中方反對以「競爭」定義中美關係，美方應該深刻認識兩國關係互利共贏的本質，要求美方正確認識中方內外政策和戰略意圖。

胡錫進提到，美方的新聞稿仍兩度使用美方通常的語境談論「競爭」，且像美方近期的幾次表態一樣，使用了「負責任的競爭」提法，同時強調管理風險。這可看出美方對中美關係的戰略定義及對中政策的基本思路沒有變。但從美方近來的言詞及釋放孟晚舟、準備重啟中美經貿磋商來看，美方對中態度有所調整是明顯的。

他稱，中國不做原則性讓步、堅持做好自己的事情，這一根本策略「在產生效果」，美國的對中全面攻勢迅速顯現疲態。但在美國反中輿論甚囂塵上，調整的空間是有限的。所以中國人不能對拜登（Joe Biden）政府改弦更張「抱有幻想」。

胡錫進說，中方當然希望中美關係能夠形成建設性的變化，但雙方對彼此關係認知和預期相互靠近的障礙仍有很多。中國必須「繼續不斷做好自己的事情」，讓美國最終認識到「遏制中國發展決非其可為之事」。且保持過程和終點方向，美國的對中政策就會逐漸接受現實。