山西暴雨｜連下60小時　祁縣老翁過橋被沖走　子：3次都沒救上

七月底的河南暴雨仍歷歷在目之際，內地北方多地近日「十一」假期期間亦遭遇了連續降雨、降溫，當中尤以山西情況最為嚴重，特大暴雨甚至連下60小時，超過一半的氣象站翻倍打破歷史記錄。而各地陸續傳出災情，其中在晉中祁縣古縣鎮，一名老人騎車過橋被沖走，其子表示救援力量救了3次也沒救上人，父親至今下落不明。



山西多地受災，太原有鐵路橋台被沖垮。 （中新網）

近期，北京、天津、河北、遼寧、山西、山東及陝西皆遭遇連綿陰雨，其中山西受暴雨影響最嚴重，各地的雨自上周六（2日）晚上開始就下個不停，至今全省最大降雨量已超過250毫米，而有氣象記錄以來，該省的10月平均降雨量只有25毫米，這意味着在短短6天內，當地降下的雨水是此前整個10月的10倍。

知名科學科普博主「中國氣象愛好者」周三（6日）便發帖指出，以太原為例，10月才6天的降水量就已比全月平均偏多了800%，比7或8月平均降水量還偏多兩倍。翌日，其再指，在這場雨前，山西已經土壤飽和，所有的雨都滲不下去，化為洪水；雨中當地氣溫驟降，均溫已經低於10度，是徹徹底底的冬天體感，「這場寒冷洪水，在山西乃至整個北方都是史無前例的」。

值得一提的是，與此前河南暴雨備受關注不同，今次「山西暴雨」只是短暫地上了熱搜，此後就沒了蹤影，引起了網民討論，「山西的事情難道不值得被關注嗎」。

在此背景下，晉中市、呂梁市、臨汾市近日先後發生多起崩塌滑坡等地質災害，造成人員傷亡。其中，在晉中祁縣古縣鎮，一名陳姓老翁周二（5日）晚上在峪口鄉段家窯河段被河水沖走。

水退後，只有三輪車被找到。（影片截圖）

其子表示，起初父親踩着三輪車並抱着一棵樹困於水中，可是救援力量先後3次組織營救皆失敗，隨後父親便失蹤。他稱，水退後，只有三輪車被找到，現在他只希望盡快能找到父親。