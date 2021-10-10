珠海航展｜央視官宣殲16D「咆哮狼」暱稱　部署西部前線震懾印度

新一屆珠海航展上新型電子戰飛機殲-16D的公開亮相引發熱議，官方近期還首次證實殲-16D電子戰機「咆哮狼」的稱呼。



10月7日，官方央視國防軍事頻道《軍事報道》節目官方微博發布短視頻介紹殲-16D，在這條微博的文字以及視頻中，官方使用了「殲16D『咆哮狼』電子戰機」這一稱呼。

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據介紹，殲-16D是國產殲-16殲擊機系列中最新研製成功並裝備部隊的型號，該型機是專門針對防空壓制任務而改進的機型。殲-16戰機是中國自主研發的一款雙座雙發重型三代半戰機，是攻防兼備的作戰多面手，與中國空軍裝備的其他戰機相比，在火控系統、雷達、操作系統方面都有了質的飛躍。

由於殲-16D的定位和功能與美軍的E/A-18G 「咆哮者」電子攻擊機類似，因此它也被廣大軍迷稱呼為「咆哮狼」。然而，這種稱呼也僅限餘軍迷的稱呼，官方並無這種叫法，直到此次《軍事報道》公開稱呼殲-16D「咆哮狼」電子戰機。

據空軍新聞發言人申進科大校介紹，殲-16D飛機投入實戰化訓練，進一步提高空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

據美國《軍事觀察》雜誌9月24日報道，2021年9月，中國最新的噴氣式殲-16D電子戰飛機首次公開亮相，此次公開亮相證明該型飛機已在中國人民解放軍空軍正式服役。

對於殲-16D飛機，《歐亞時報》10月8日指出，中國肯定會在包括靠近中印邊境的新疆、西藏等地部署殲-16D，而印度空軍雖然擁有「灣流」III型飛機，卻沒有能隨戰機於最前線行動的專責機種。匿名的前印度空軍飛行員表示，這樣無法與殲16D、EA-18G等專用的電子戰飛機抗衡。

《歐亞時報》還認為，在印度擔憂中巴協同進攻的情況下，殲-16D不僅將自中國大陸本土出擊，也可能部署至巴基斯坦，使印度於東部、西部和北部同時面臨全面性的電子戰壓制，導致空軍戰力和防空單位受到重創。因此呼籲印度空軍也應擁有同類型的電子戰飛機。