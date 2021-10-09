傅政華落馬後中央政法委書記郭聲琨表態　稱堅決徹底肅清流毒影響

中共最高反腐機構在通報公安部原副部長孫力軍案，以及宣佈調查司法部原部長傅政華後，主管政法系統的最高官員郭聲琨在國慶結束後便立即表態。



周五（8日），在持續整頓政法系統的工作會上，中央政法委書記郭聲琨稱，堅決擁護中共中央對孫力軍的處理決定，和對傅政華進行調查的決定，「要堅決徹底肅清流毒影響，堅持動真碰硬，堅決清理到位」。

會議還特別提到，要深挖徹查涉及孫力軍等嚴重違紀違法問題的人和事，做到見人見事見責任，切實清除害群之馬，決不允許走過場。

郭聲琨還藉此在會上警告政法系統的大小官員和工作人員，要深刻汲取教訓，對政法系統存在的突出問題時刻保持警醒，持續推進政法隊伍教育整頓，以造就忠誠乾淨擔當的政法隊伍。

除郭聲琨外，中央政法系統的大員全數到場，包括公安部部長趙克志、最高法院長周強、最高檢檢察長張軍，還有中紀委副書記喻紅秋、中央組織部副部長傅興國、中央政法委秘書長陳一新、國安部部長陳文清、司法部部長唐一軍。

上周六（2日），國慶的第二天，中央紀委國家監委就宣佈，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。而在9月30日，孫力軍被「雙開」，即開除黨籍、公職，官方指其散布政治謠言、使用偵查手段對抗審查、私藏大量涉密材料等。

儘管傅政華的具體落馬原因不詳，但他愛出風頭的性格可謂人盡皆知，曾在北京市公安局任職時搞突擊檢查，被指享受鎂光燈帶來的快感；在司法部期間，他針對監獄系統搞的「瞪眼班」令基層人員怨聲載道。

據稱，在傅政華任職北京市公安局及後來的公安部期間，官方還以其為原型推出兩部涉及公安辦案的影視劇《中國刑偵一號案》（1997年）和《天不藏奸》（2003年）。

中央自2020年底開展政法隊伍教育整頓以來，在第一階段調查違紀違法人員27,364人，有12,576人主動投案。第二階段於今年8月開始，督導組已進駐中央政法委、公安部、最高法、最高檢、國安部、司法部等機構。