傅政華落馬｜曾高調掃黃打掉天上人間　治警頒「三個凡是」

周六（2日），中紀委國家監委宣佈，司法部原部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法被查。據報道，傅政華曾在北京打掉「天上人間」而名聲在外。



《北京青年報》旗下政知見報道披露，傅政華在北京市公安系統任職期間，曾參與調查、偵破「1996年運鈔車搶劫案」、「1997年白寶山案」、「門頭溝襲警案」、「黃光裕案」等多起大案、要案。

1998年前後，傅政華曾一度赴公安部刑偵局任職，期間參與了馬加爵案等大案要案的偵破。他2005年返回北京市公安局，先後任黨委委員、副局長，黨委副書記、副局長，黨委書記、副局長，後升任局長，政法委副書記等職。

2010年5月11日，北京天上人間、名門夜宴等4家娛樂場所被警方查封，停業整頓6個月。彼時打擊賣淫嫖娼專項行動的總指揮正是當時新任北京市公安局長傅政華。

傅政華曾在北京市公安局任職期間，破獲多起大案要案。（新華社）

傅政華上任後，宣佈「三個凡事」規定：凡是向犯罪嫌疑人通風報信的，一律給予行政開除處分；凡是泄露警務工作秘密、違法辦案、辦人情案的，一律視情節給予紀律處分直至開除；凡是打聽案情、說情託人、接受吃請、收受財物的，一律視情節給予紀律處分直至開除。

彼時他強調，「今後誰再收錢『撈人』，就堅決開除誰，誰再打聽案情，辦人情案、關係案就堅決處理誰。紀律面前人人平等，執行紀律沒有例外，不管過去功勞有多大，能力有多強，資格有多老，違反鐵規鐵紀的一律堅決查處，決不姑息。」

經過多次的整頓和打擊，中國現在很少見到類似「天上人間」的頂級會所。圖為被查的上海白馬會所。（上海完美空間官網）

另據公開訊息，在北京市任職期間，傅政華較為高調，深受記者們的喜歡。他曾在2010年2月、4月進行過多次未打招呼的突擊檢查。2014年，傅政華還曾穿作訓服，並配槍在王府井大街巡邏，被記者拍到，他還和記者們合影。對於傅政華其人，外界對其印象包括不吸煙，不喝酒，不唱歌，最大愛好是讀書。

此後傅政華上調公安部，轉戰司法部，退居二線，直至此次落馬。而在今年9月15日至17日，傅政華還赴重慶調研。