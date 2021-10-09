安徽出生人口斷崖式下降？智庫：外出務工減生育意願　發展是藥方

安徽省司法廳日前印發《關於徵詢社會公眾對意見的公告》，提到該省出生人口連續4年減少，整體呈斷崖式下降趨勢，觸發輿論關注。對於安徽人為什麼不願意生育，《新京報》智庫周六（9日）專門發表文章剖析，並強調發展是改善安徽人口年齡結構的「藥方」。



安徽省全員人口數據庫統計指出，2017年至2021年該省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），年增長率為-12.1%、-11.4%、-15.8%、-17.8%，整體呈斷崖式下降趨勢。若縱向比較，安徽2021年的出生人口數，僅相當於近10年來最高值（2017年）的約一半。而同為中部省份的江西、山西、湖北及河南，近10年來的出生人口數皆相對穩定，即使在出生人口數波幅較大的湖南，也未出現最低值是最高值約一半的現象。

對此，新京智庫指出，外出務工影響了生育意願。據指，安徽是勞動力輸出大省，近20年，該省外出打工人口迅速增加，即便在2012年達最高值後已呈緩慢下降趨勢，但在2019年，當地的淨流出人口仍有753.5萬人，為2003年的三倍多。

非合肥市轄區內人戶分離人口數幾乎是該市常住人口的一半。（安徽省人民政府網站）

據安徽省統計局發布的數據顯示，安徽淨流出人口在2010年至2019年一直佔全省戶籍人口一成以上，而這還不包括省內流動人口，例如，合肥市第七次全國人口普查的數據顯示，2020年非合肥市轄區內人戶分離人口數達444.2萬人，幾乎是該市常住人口的一半（47.4%），換言之對人口六七千萬的安徽而言，近10年每年省內外的流動人口可能是千萬級。

由於在家庭中需更多承擔起「主內」的責任，故在流動人口中，安徽籍婦女的生育意願相對較低。與此同時，作為嚴格執行計劃生育政策的省份之一，長期的一孩政策，對安徽的人口增長起到明顯的控制作用，而受政策慣性，經濟發展水平提高後人們生育觀念變化等影響，該省的人口出生率在「二孩」政策實施後沒有得到扭轉，在連續增加兩年後，出生人口自2018年即掉頭下滑。

阜陽市是安徽人口第二大市。（維基百科）

更甚的是，安徽省第七次全國人口普查公報數據顯示，在中部六省中，安徽深度老齡化率最高，其中65歲及以上人口為915.94萬人，佔15.01%。對此，文章認為，發展是改善安徽人口年齡結構的「藥方」，而過去同為勞動力輸出大省、近年來經濟快速發展的四川是值得參考的對象。對安徽而言，除大力發展合肥，還需支持長江沿線城市的大力發展，如該省人口第二多的阜陽，人均GDP卻只有安徽約一半的水平，與其人口、面積、資源禀賦等都不對應。