《快樂大本營》主持人收禮餘震　網傳將永久停播　湖南衛視咁回應

已在湖南衛視播出了24年的綜藝節目《快樂大本營》，近日傳出將要無限期停播，引發廣泛關注。對此，湖南衛視周六（9日）回應指，《快樂大本營》將進行升級改版、更新換代。



原定於10月9日晚8時20分播出的《快樂大本營》由電視劇取代。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，原定於10月9日晚8時20分播出的《快樂大本營》特別節目「我在他鄉挺好的」，並未出現在湖南衛視官方節目播出計劃列表中，湖南衛視將於該時間段播出電視劇取代《快樂大本營》，而該時間段前後則將播出兩檔全新綜藝節目。

實際上，《快樂大本營》10月9日的節目，原本在播出計劃中。《快樂大本營》官方微博亦曾於10月6日發布了節目預告，並表示，「10月9日周六晚8:20不見不散」。

但連日來屢有消息指《快樂大本營》將無限期停播，還有網民爆料稱，《快樂大本營》原本9月28日和29日要繼續錄制最新一期的節目，但當日幾位主持人並沒有現身，而進入10月以來幾位主持人亦未有公開自己的行程計劃。

據了解，《快樂大本營》最近一次停播是今年5月25日，是因袁隆平去世而臨時停播。

對於網傳消息，湖南衛視9日回應表示，湖南衛視多檔品牌綜藝節目國慶後將進行升級，「周六晚黃金檔《快樂大本營》升級改版、更新換代，集中力量創新，打造全新的主題積極健康、價值導向鮮明、老百姓更加喜聞樂見的精品綜藝節目。」

據了解，《快樂大本營》於1997年7月11日在湖南衛視首播，至今已播出24年，可謂是一代內地人的「童年回憶」。惟去年12月，《快樂大本營》主持人被爆收受當紅藝人粉絲後援會的禮物而備受爭議。