印媒指解放軍「越界」被扣後獲釋　中方：子虛烏有，與事實不符

中印邊境近日再爆發衝突。印度媒體報道指，有約200名解放軍因「越界」被印方扣押。對此，中國軍隊消息人士回應，印媒炒作子虛烏有，與事實不符。



印度媒體報道指，有約200名解放軍因「越界」被印方扣押。（示意圖／中國央視軍事截圖）

周五（8日），印度News 18電視台引述印方高層官員報道，約200名中國人民解放軍士兵從西藏進入阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang），試圖破壞無人防守的碉堡。其中，一些中國士兵被印方拘留，現已獲釋。

此外，「今日印度」（India Today）亦引述消息人士稱，這200名中國士兵是在阿魯納查省靠近實際控制線一帶，被印度士兵攔截，雙方發生數小時的交戰。而印度官方暫未就此發表聲明。

對此，中國軍隊消息人士透露，9月28日，中國邊防部隊按計劃對中印邊境中方一側東章地區進行例行性巡邏，中途遭遇印方無理阻攔，中方官兵堅決予以反制，在完成巡邏任務後返回。

延伸閱讀：中印衝突｜網傳解放軍押解大批印軍照片 俘虜交出武器不少有傷勢

+ 3

該消息人士又表示，東章地區是中國固有領土，中國邊防部隊在自己領土上組織巡邏完全合理合法。印媒有關中國士兵「越線」被扣的炒作子虛烏有，與事實不符。

該消息人士指，此次事件，印方蓄意挑釁在先，歪曲抹黑在後，嚴重違反雙邊協議協定，責任完全在印方。印方應當切實遵守雙邊協議協定，嚴格管控和約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境地區和平穩定。