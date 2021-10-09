中印衝突｜網傳解放軍押解大批印軍照片　俘虜交出武器不少有傷勢

中印邊境對峙仍在持續，內地網絡流出的最新照片顯示，解放軍俘虜大批印軍，繳獲大批印軍所使用的單兵武器，引發關注。



綜合網絡10月9日消息，在印度宣稱200名解放軍越過藏南實控線後，內地網絡流出兩張照片引發關注。其中一張是全副武裝的解放軍列隊警戒，一大群印軍垂頭喪氣且帶有傷痕在中間行走，人數至少在30人以上。

在圖中，解放軍頭戴重型防暴頭盔，手拿鋼管，而不少印軍脱去軍帽，脖子掛着繃帶，臉上也滿是傷痕。儘管時間不知，但外界猜測可能與2020年6月15日發生的加勒萬河谷衝突有關。

解放軍俘虜大批印軍（點擊大圖瀏覽）：

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在加勒萬河谷流血衝突後，中國軍方宣稱有4名軍人死亡，1名軍官受重傷，包括營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉，以及團長祁發寶。而印軍宣稱有20名軍人陣亡，76人受傷，10人被俘。

不過，從上述照片看，解放軍俘虜印軍的人數遠遠不止印度軍方所稱的10人。而在衝突當晚，據報道，中印兩軍約有600人在幾乎完全黑暗的環境中用石塊、鐵棒和其他武器相互攻擊。

而在另一張照片中，中印兩軍隔河相望，印軍一側出現帶紅十字標誌的軍車，不少印軍站在水中組成人牆，靠近解放軍一側的幾個印軍則拿着擔架。顯然這是在與解放軍進行交接。

解放軍已「牢牢控制」加勒萬河谷地區（點擊大圖瀏覽）：

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而解放軍方面，有幾個士兵正在清點地上的印軍的「英薩斯」突擊步槍，另有幾名士兵手持攝像機、照相機、手機拍照。這些步槍顯然是解放軍繳獲的。

加勒萬河谷衝突後，中印兩軍均退出事發地的河口三角地帶，但解放軍在後方的縱深地帶已建立邊防連隊，並進駐不少士兵和裝備，填補此前的防務缺口。印軍則依舊盤踞在河流的下游。

中印西線衝突告一段落，但在藏南地區又再起對峙。印媒10月8日稱，解放軍超200名士兵稍早前越過藏南地區的實控線。因印媒的過分誇大，外界很難知曉當時的具體情況。

印軍方面在隨後的中印衝突中死亡的士兵（點擊大圖瀏覽）：