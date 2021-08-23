中印衝突｜印軍於西藏解放紀念日翌日宣誓　解放軍派重型武器演練

西藏「和平解放」70周年以及中印邊境爭端持續的敏感時刻，曾與中國解放軍在中印邊境發生衝突的印軍支隊在拉達克地區宣誓。印媒指，印軍計劃再加購40枚韓國K-9火炮。解放軍方面，近期則有多型重型武器在西藏演練。



8月19日，西藏自治區在拉薩布達拉宮廣場舉行慶祝西藏和平解放70周年大會。翌日，印軍在中印邊境地區拉達克（Ladakh）宣誓。有內地關注軍事的帳號稱，當日宣誓的印軍，正是曾與解放軍在邊境對峙的隊伍。

印媒「Defencexp」網站8月初報道，印度軍方正在敲定計劃，考慮再從韓國訂購40門K-9「金剛」履帶式自行榴彈炮。

解放軍高原演練155毫米自行加榴炮，反制印軍K-9：

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事實上，在中印邊境爭端持續的大背景下，國家主席、中央軍委主席習近平來到西藏，祝賀西藏和平解放70周年。在習近平赴西藏考察後，西藏軍區密集展開重型武器演練。新型反坦克導彈發射車15式輕型坦克現身高原，第三代猛士突擊車、新型122毫米車載榴彈炮、新型火箭炮等裝備出現在央視鏡頭中。

8月12日，網絡曝光中印在加勒萬河谷近距離肉搏畫面：

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近期中印邊境摩擦升級。印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）7月24日報道，印度軍方日前將規模約1.5萬人的反恐部隊抽調至中印邊境地區，以「對付中國軍隊」。

美媒《華爾街日報》7月3日引述印軍官員稱，中印雙方均向爭議邊境部署數萬士兵及先進武器裝備。兩軍前線部署規模達十年來最高水平。